Epsteinova partnerica: Trump je gospodin u svakom pogledu

„Nikada nisam svjedočila da je predsjednik u bilo kakvom neprikladnom okruženju. Nikada nije bio neprimjeren ni prema kome. Kad sam bila u njegovom društvu, bio je gospodin u svakom pogledu", kazala je Maxwell koja trenutno služi 20-godišnju kaznu zatvora za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.