Europa na "udaru" dronova: "To je hibridno ratovanje, cilj Rusije je sijanje podjela"

Zračne luke u Bruxellesu i Liegeu zatvorene su prošli utorak navečer nakon što su uočeni dronovi, što je izazvalo preusmjeravanje mnogih dolaznih zrakoplove i sprječavanje drugih da polete. Zračna luka u Bruxellesu ponovno je otvorena u srijedu ujutro, iako su neki letovi otkazani, a drugi odgođeni.