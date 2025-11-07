Zračna luka u Belgiji opet privremeno zatvorena zbog preleta dronova

"Moramo svaku dojavu shvatiti ozbiljno", rekao je Kurt Verwilligen, glasnogovornik službe. Dodao je da su letovi nastavljeni. Dronovi uočeni iznad zračnih luka u glavnom gradu Bruxellesu i u Liegeu na istoku zemlje, u utorak su doveli do preusmjeravanja mnogih dolaznih zrakoplova i kašnjenja u polasku nekih koji su trebali poletjeti.