Europska komisija ispituje izvješća o navodnim mađarskim špijunskim operacijama

Prema zajedničkoj istrazi koju su proveli njemački tjednik Der Spiegel, belgijski dnevnik De Tijd i mađarski portal Direkt36, mađarski obavještajci, koji su se predstavljali kao diplomati, pokušali su se infiltrirati u institucije EU-a u vrijeme dok je na čelu Stalnog mađarskog predstavništva pri EU-u bio sadašnji povjerenik Oliver Varhely.