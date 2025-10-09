Europska komisija ispituje izvješća o navodnim mađarskim špijunskim operacijama

Europska komisija je najavila da će ispitati navode prema kojima je mađarska vlada rasporedila obavještajne agente u Bruxellesu kako bi prikupljali informacije o europskim institucijama.
Oglas
"Europska komisija osnovat će internu radnu skupinu koja će istražiti te navode", rekao je glasnogovornik Balazs Ujvari.
Istaknuo je da Komisija uzima vrlo ozbiljno te navode prema kojima je mađarska obavještajna služba provodila špijunske operacije protiv EU i osoblja Komisije.
"Komisija te navode shvaća vrlo ozbiljno i ostajemo predani zaštiti osoblja, informacija i mreže Komisije od nelegalnog prikupljanja obavjšetajnih podatka", rekao je Ujvari.
Prema zajedničkoj istrazi koju su proveli njemački tjednik Der Spiegel, belgijski dnevnik De Tijd i mađarski portal Direkt36, mađarski obavještajci, koji su se predstavljali kao diplomati, pokušali su se infiltrirati u institucije EU-a u vrijeme dok je na čelu Stalnog mađarskog predstavništva pri EU-u bio sadašnji povjerenik Oliver Varhely.
Prema navodima tih medija, jedan operativac koji je radio za mađarsku vanjsku obavještajnu službu, bio je raspoređen u Bruxellesu između 2015. i 2017. kao diplomat u mađarskom Stalnom predstavništvu u odjelu za kohezijsku politiku.
Glavna glasnogovornica Komisije Paula Pinho rekla je da je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen informirana o tim navodima.
Na pitanje je li Komisija znala za te navode kada je Varhely prolazio sigurnosnu provjeru prije nego što je preuzeo dužnost povjerenika, glasnogovornik Ujvari je rekao "Mislim da nemamo tu vrstu informacije."
Oliver Varhely bio je od 2019. do 2024. godine povjerenik za proširenje, a u sadašnjem sazivu Komisije povjerenik je za zdravlje i dobrobit životinja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas