Barić: Samo jedna britanska podmornica može svojim projektilima uništiti cijelu Rusiju

"Opet ta priča o Orešniku, za kojeg ne znamo je li uopće operativan. Vladimir Putin imao je jako loš tjedan. Prvo, u Venezueli je režim dobio udarac i time je kompletno narušena slika koju Putin njeguje da je on uz saveznike. To se nije dogodilo u Iranu, nije se dogodilo u Venezueli. Na Atlantiku je zaustavljen tanker", kaže Robert Barić o najnovijim geopolitičkim događajima.