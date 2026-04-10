UPALJEN ALARM

Europske zračne luke strahuju od nestašice kerozina za tri tjedna

Hina
10. tra. 2026. 17:38
Ilustracija: Oskar Kadaksoo on Unsplash

Udruženje europskih zračnih luka upozorilo je na rizik od "sistemske nestašice" kerozina ako se pomorski promet u Hormuškom tjesnacu ne uspostavi u iduća tri tjedna, stoji u pismu u koje je AFP u petak imao uvid.

U tom pismu upućenom Europskoj komisiji, a koje je objavio Financial Times, lobistička organizacija europskih zračnih luka ACI Europe tvrdi da će "sistemska nestašica kerozina postati stvarnost" u Europskoj uniji "ako se promet kroz Hormuški tjesnac ne nastavi na stabilan i značajan način u iduća tri tjedna".

Udruženje, koje predstavlja oko 600 zračnih luka u 50-ak zemalja, traži od Bruxellesa "hitno praćenje dostupnosti i opskrbe" u idućih šest mjeseci, budući da je cijena kerozina naglo porasla zbog rata na Bliskom istoku i blokade Hormuškog tjesnaca.

Lobi također traži ublažavanje europskog zakonodavstva, posebice onog o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru.

Rat na Bliskom istoku počeo je 28. veljače izraelsko-američkim bombardiranjem Irana.

Teheran je uzvratio, između ostalog, blokiranjem pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi oko 20 posto nafte, kerozina i plina koji se koriste u svijetu.

Krhki prekid vatre na snazi je od utorka navečer.

Sukob je izazvao skok cijena kerozina, čak i veći od cijena sirove nafte.

Na svim kontinentima mnogobrojne su zrakoplovne tvrtke povećale svoje tarife te obustavile letove iz sigurnosnih razloga ili zbog neisplativosti.

hormuški tjesnac nestašica kerozina porast cijena kerozina rat na bliskom istoku zrakoplovna industrija

