Stotine tisuća putnika našle su se zaglavljene usred sukoba između Irana i njegovih zaljevskih susjeda. The Guardian donosi njihova svjedočanstva.
Putnici na prvim letovima iz Abu Dhabija od subote opisali su svoja iskustva iz neposredne blizine dok je izbio sukob između Irana i njegovih zaljevskih susjeda.
S obzirom na to da su tisuće letova otkazane diljem Bliskog istoka, ostavljajući stotine tisuća putnika zaglavljene, Ujedinjeno Kraljevstvo počelo je izrađivati planove evakuacije za dio od procijenjenih 300.000 Britanaca u regiji.
Dok se ti planovi pripremaju, mali broj letova uspio je napustiti Ujedinjene Arapske Emirate, uključujući let EY067, koji je sletio u Heathrow nešto nakon 19 sati u ponedjeljak. Kad su putnici 45 minuta kasnije izlazili u dolaznoj zoni, opisali su strah dok su projektili letjeli iznad njih.
"Mogli smo čuti eksplozije. Ponekad smo ih i osjetili… a onda je crni pepeo padao u doručak", rekla je Pen Harrison za The Guardian, koja je dio skupine prijatelja na biciklističkoj turi po Šri Lanki, koji su imali presjedanje u Abu Dhabiju.
"Bilo je nadrealno"
Sahib Matharu (31) iz Londona, koji je također bio na presjedanju u Abu Dhabiju, rekao je: "Cijelo smo vrijeme bili napeti. Bilo je nadrealno."
Svi putnici na tom letu, s kojima je razgovarao The Guardian, rekli su da je iz hotela vidjeli presretanje projektila.
Ukrcavanje su čekali dvije noći, a onda su dobili poruku od zrakoplovne kompanije. Imali su samo nekoliko minuta da siđu u predvorje i krenu prema zračnoj luci.
Vlada UAE-a brzo je poslala upozoravajuće poruke ljudima u regiji, što je mnoge britanske turiste umirilo u vezi s njihovom situacijom.
Jedna poruka savjetovala im je da se drže podalje od prozora, što su Ed i Jane iz Coventryja shvatili kada su stigli u zračnu luku Abu Dhabija i vidjeli razbijena stakla. "Odvratilo me to od dolaska na neko vrijeme", rekla je Jane.
Plan evakuacije i dalje nepoznat
Paru je bilo lakše što nisu bili u Dubaiju, gdje inače ljetuju. Ondje je šteta bila još veća, s projektilima koji su pogodili lokacije poput luke Jebel Ali i Burj Al Araba, koji se smatra najprepoznatljivijim simbolom Dubaija.
Osim ovog leta, zračni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela, Bahreina, UAE-a i Katara i u ponedjeljak je bio gotovo prazan, prema podacima stranice za praćenje letova Flightradar24.
Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper rekla je da je 102.000 britanskih državljana prijavilo da su u UAE-u, dok ukupno 300.000 Britanaca živi u zaljevskim zemljama.
U ovom trenutku tisuće Britanaca i dalje su zaglavljene, bez jasne slike o vladinim planovima evakuacije.
