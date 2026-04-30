Pas tragač Leo dobio je posebnu, tihu stajaću ovaciju u Teheranu zbog svoje uloge u operacijama spašavanja života.
Iransko društvo Crvenog polumjeseca odalo je počast psu tragaču i spasiocu po imenu Leo tijekom ceremonije u Teheranu zbog njegove uloge u operacijama spašavanja života, prenosi novinar BBC Perzije.
The audience gave Leo, an Iranian Red Crescent rescue dog, a silent standing ovation to keep him calm. A beautiful and somber moment of gratitude for a hero pulling survivors from the rubble of US and Israeli strikes. pic.twitter.com/ZzGDZ7LsQd— Siavash Ardalan (@BBCArdalan) April 30, 2026
Leo, koji je stacioniran u Mashhadu, bio je raspoređen u glavni grad gdje je pomagao spasilačkim timovima u lociranju ranjenih i poginulih civila zarobljenih pod ruševinama nakon navodnih izraelskih zračnih napada.
Publika je Leu, spasilačkom psu Iranskog Crvenog polumjeseca, odala tihu stojeću ovaciju kako bi ga zadržala smirenim.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
