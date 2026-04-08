Stjepan Bedić: Predlažem osnivanje kriznog centra INE, avioprijevoznika i aerodroma zbog stanja s gorivom

Predsjednik uprave aviokompanije ETF Airways Stjepan Bedić u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića komentirao je utjecaj aktualne energetske krize na dostupnost avioprijevoza i cijene avionskih karata
Kako cijene goriva svakodnevno drastično rastu, a neki sun aerodromi već prijavili nestašice goriva, Bedić je istaknuo da je dio aviokompanija već počeo otkazivati letove, a takvih je zasad pet posto, što je priličan broj kad je riječ o zračnom prometu.
"Puno je aviokompanija počelo otkazivati letove, ali razlog tome nije samo cijena goriva, problem je i sama dostupnost goriva. Kad krenu letovi s Bliskog istoka, problem će biti još veći jer gorivo tada neće ići samo za Europu kao danas nego i u jugoistočnu Aziju, čije su kompanije u ovom trenutku najviše pogođene krizom", upozorio je Bedić.
Naglašava da se prava nestašica neće ni osjetiti dok ponovno ne krenu letjeti velike bliskoistočne aviokompanije.
Hrvatska treba krizni centar za avioprijevoz
Osvrćući se na informacije da su neke europske zračne luke već prijavile nestašice goriva, Bedić je kazao kako bi Hrvatska trebala osnovati krizni centar za avioprijevoznike, u kojem bi bila Ina, aerodromi i domaći avioprijevoznici.
U razgovoru za N1 Bedić je potvrdio da cijene avionskih karata rastu, ali da se taj rast još uvijek zadržava na nekoliko postotaka.
