ubojstvo renee nicole good
FBI preuzima slučaj: Agent ICE-a ubio ženu, savezne vlasti isključile državu
Vlasti u Minnesoti objavile su u četvrtak da FBI preuzima istragu smrtonosne pucnjave u Minneapolisu u kojoj je agent ICE-a ubio ženu, iako je ranije bilo dogovoreno da će istragu voditi državna jedinica.
Preuzimanje FBI-a
Odluka saveznih vlasti da državnim istražiteljima uskrate pristup dokazima u ubojstvu Renee Nicole Good dolazi u trenutku kada Trumpova administracija pojačava svoju verziju događaja u kojoj je agent ICE-a pucao u samoobrani. Državni i lokalni dužnosnici snažno odbacuju takvu verziju događaja, pozivajući se na više videozapisa snimljenih od strane svjedoka.
Istražitelji Ureda za kaznene istrage Minnesote (BCA) stigli su na mjesto događaja u srijedu ubrzo nakon pucnjave, nakon dogovora s FBI-jem i uredom saveznog tužitelja da će BCA-ina Jedinica za istrage uporabe sile voditi postupak, rekao je u četvrtak ravnatelj BCA-a Drew Evans.
„Kasnije tog poslijepodneva FBI je obavijestio BCA da je ured saveznog tužitelja promijenio odluku: istragu će sada voditi isključivo FBI, a BCA više neće imati pristup predmetnim materijalima, dokazima s mjesta događaja ni istražnim intervjuima potrebnima za temeljitu i neovisnu istragu“, rekao je Evans.
"The idea that simply because the Minnesota woman 'disobeyed an order,' that she can be shot in the face at point blank is wrong. That's not the law in the United States of America." — Ranking Member @RepRaskin
Vlast brani agenta koji je upucao 37-godišnju majku
Do promjene je došlo u trenutku kada su predsjednik Donald Trump i članovi vlade hvalili postupanje agenta, tvrdeći da ga je Good „pregazila“, iako snimke pokazuju da vozilo očito nikada nije dotaknulo policajca. Demokrati, uključujući guvernera Tima Walza i gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freyja, nazvali su takve tvrdnje propagandom.
Administracija je i u četvrtak ostala pri toj verziji događaja. Potpredsjednik JD Vance ustvrdio je da snimka pokazuje kako je agent bio opravdan te je kritizirao izjave demokrata i drugih koji tvrde da pucnjava nije bila isprovocirana.
„Gaslighting je izvan svake mjere i ne prihvaćam to“, napisao je Vance na platformi X. „Ovaj čovjek radio je svoj posao. Ona ga je pokušala spriječiti u tome. Kada joj je prišao automobilu, pokušala ga je udariti.“
Moskowitz on Noem: "Is she hiding her face like her ICE agents now? By the way -- is this what the $800 billion went to? Every day we see her after some new tragedy, she's wearing a different outfit with a different hat. She looks ridiculous. She's not just an embarrassment to…
Na konferenciji za novinare u New Yorku u četvrtak, ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je da je agent iskusan i da je postupio ispravno. Optužila je aktiviste za ometanje rada imigracijskih službi, piše MSNBC.
„Te su osobe cijeli dan slijedile naše službenike, uznemiravale ih i blokirale. Ometale su provedbu zakona, što je protuzakonito, a kada su joj više puta naredili da izađe iz vozila, ona to nije učinila“, rekla je Noem za MS NOW. „Ovo je čin domaćeg terorizma.“
This is one of the best, frame-by-frame breakdowns here by Brenna Perez of the Minnesota ICE shooting, proving without a doubt that ICE agent wasn't in danger, and he murdered Renee Good.
Make sure everyone sees it.
Videosnimke pričaju drugu priču
Više videosnimki svjedoka pokazuje da je Goodin Honda Pilot djelomično blokirao dvosmjernu ulicu dok su se policajci približavali. Jedan od njih stajao je ispred vozila. Nekoliko trenutaka kasnije izvukao je oružje.
Čini se da vozilo nije došlo u kontakt s policajcem, a prednji kotači su se okrenuli udesno dok je automobil polako prolazio pored njega s lijeve strane. Niti jedan policajac nije, čini se, zadobio ozbiljne ozljede.
Unatoč tome, Trump je u srijedu inzistirao da je Good, 37-godišnja majka, „nasilno, namjerno i brutalno pregazila ICE-ova agenta“. Kasnije toga dana rekao je isto i u intervjuu za The New York Times, čak zatraživši od suradnika da pusti snimku događaja u usporenoj snimci.
Kada su novinari Timesa primijetili da kut snimke ne pokazuje da je agent bio pregažen, Trump je izbjegao odgovor, rekavši: „Pa… ja… ja to gledam ovako…“
Restoring a bit of my faith in America - Minneapolis police department joining the noise protest with sirens and lights outside the ICE agents' hotel…
Policija poziva na "preispitivanje taktika" koje predlaže Trump
Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey nazvao je narativ Trumpove administracije „s*anjem“. Demokrati su zatražili istragu pucnjave, a prosvjednici su u četvrtak ispred saveznog suda zahtijevali da ICE-ovi agenti napuste grad.
Načelnik policije Minneapolisa Brian O’Hara rekao je za MS NOW da su njegovi policajci pokušali očuvati dokaze kako bi se „osigurala potpuna i temeljita istraga“.
O’Hara je pozvao čelnike policijskih službi da „budu odrasli u prostoriji“ i da „preispitaju taktike“, aludirajući na odluku Trumpove administracije da u saveznu državu pošalje oko 2.000 imigracijskih agenata.
„Mislim da svatko tko objektivno pogleda situaciju može barem reći da se ovime stvara kaos“, rekao je O’Hara.
Ravnatelj BCA-a Drew Evans rekao je da je njegova agencija spremna ponovno se uključiti ako savezne vlasti promijene odluku. Bez obzira na to, dodao je, „očekujemo da FBI provede temeljitu i potpunu istragu te da cjelokupni istražni spis bude dostavljen nadležnim tužiteljima na državnoj i saveznoj razini“.
