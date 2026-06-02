Saborski zastupnik
Hodžić o inicijativi DP-a: Ni prva ni posljednja...
Saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić ocijenio je u utorak kako inicijativa Domovinskog pokreta (DP) o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH nije ni prva ni posljednja koja će završiti bez rezultata.
„Sadržaj ove inicijative DP-a, kao i način njezine objave, govore da su i oni sami svjesni da ovo nije ni prva ni posljednja inicijativa koja će završiti bez rezultata“, priopćio je Armin Hodžić koji je, kao i DP, dio saborske većine.
Najvećim je problem ocijenio „kreiranje atmosfere koja narušava prijateljske i dobrosusjedske odnose s Bosnom i Hercegovinom koje svi, uključujući kao najvažnijeg aktera Vladu RH nastojimo graditi“.
Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti.
Istaknuo je pritom da bi hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH očuvala opstanak Federacije BiH i štitila prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika i da je takvo rješenje „jednostavno izvedivo”.
DP je pozvao i Bošnjake u Federaciji BiH da shvate i prihvate da je rješavanje hrvatskog pitanja jedini način da se osigura „prosperitetna BiH i opstanak Federacije BiH”.
Hodžić navodi kako je nejasno zašto kolege iz DP-a uspoređuju bošnjačku manjinu u Hrvatskoj s Hrvatima u BiH te kako „misli da je nešto takvo do sada nezabilježeno jer implicira da ili žele da Bošnjaci u Hrvatskoj budu konstitutivni ili da Hrvati u BiH budu nacionalna manjina“.
„O ovakvim stvarima smatram da je potrebno prvo razgovarati s koalicijskim partnerima, kao što to činimo sa svim drugim temama“, istaknuo je zastupnik.
Sve koalicijske partnere Hodžić je pozvao da se opredijele za konstruktivnu politiku izgradnje dobrih odnosa sa svim susjedima „što je uvijek teži put“ te da se ostave destruktivnih politika koje kratkoročno donose poneki politički poen, ali dugoročno štete svima, a posebno onima za čija se prava navodno zalažu.
