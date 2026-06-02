BIVŠA PREMIJERKA
Jadranka Kosor: "Svi govore da su odnosi u koaliciji idilični, ali vidi se da je Plenković izrazito ljut"
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala je odnos u vladajućoj koaliciji i ideju DP-a o povratku hrvatske republike Herceg-Bosne.
Govoreći o odnosima u koaliciji HDZ-a i DP-a, Kosor je rekla da su idilični. "Svi govore da su zapravo idilični, ali vidi se da je Plenković izrazito ljut.
Kaže, dodaje da je razgovarao s dva ministra DP-a u Vladi, koji pojma nemaju o ovim idejama o Herceg-Bosni. "To je zanimljivo, međutim često puta ni HDZ-ovi ministri ne saznaju prije nego što to premijer obznani o nekim potezima Vlade, tako da tu treba biti pošten", rekla je.
Podsjetila je da je Domovinski pokret vlast u Republici Hrvatskoj, unatoč činjenici da je u kampanji koja nije bila prije 100 godina, već pretprošle godine, DP javno govorio da je glas za Plenkovića glas za ratne zločince i silovatelje i da je za njega Vukovar 18. studenog 1991. godine oslobođen, a za sve nas ostale da je pao.
"Često ponavljam tu činjenicu, kako je DP dobio više od 200 tisuća glasova, gadeći i blateći prije svega Andreja Plenkovića, a onda i HDZ. Mnogi ljudi su to zaboravili, ja to govorim zbog toga što koalicija koja je nastala unatoč toj činjenici, a naravno da Plenković nije ni njih štedio na takve užasne optužbe. Ljudi koji su sposobni nakon toga što su pokazali da se međusobno preziru, mrze, da nemaju ništa zajedničko, uhvatiti se u kolo i voditi državu. To su ljudi koji pokazuju da nema granice koju nisu u stanju prijeći da bi bili na vlasti. Plenković je dobro znao koga uzima u takav "politički brak", i ovi s druge strane su to isto znali", poručila je.
Domovinski pokret, kaže, nije bio nevidljiv i ostvario je brojne svoje ciljeve. "Često se hvale da su oni istjerali Srbe iz Vlade i da više nikad neće biti u Vladi. Plenković je to šutke prihvatio. Neprekidno se trse da su Novosti neprijateljske novine. Unatoč padovima kakav je imao Dabro, Plenković je prešao preko svega toga", rekla je i dodala da je Dabro, bez obzira što u većini sad ima 79 zastupnika, bio 76. ruka.
"Dabro je bio ključna karika, i on i dalje provocira. Za Dan državnosti šalje poruke koje su potpuno neprimjerene kad dolaze iz vlasti. Velika napetost je nastala u toj koaliciji oko nečeg što je neugodno slušati, oko toga tko je više zaslužan za otkrivanje masovnih grobnica i dovoženje tih posmrtnih ostataka onih koji su ubijeni na Bleiburgu. Ali, potpuno se propušta kontekst oko toga kako se i zašto dogodilo i tko su ti ljudi", rekla je i dodala da je Plenković pristao i na to da Penava bude na čelu povjerenstva koje se zapravo bavi grobovima.
"Jako nas vuku u prošlost bez nekih osobitih rezultata koje bi pridonijeli da društvo ide naprijed. Mi se možemo baviti prošlošću, ali tako da uvijek gledamo naprijed", rekla.
Prisjetila se rečenice generala Ante Gotovine koji je rekao da je rat završen. Nakon što je bio osuđen i proveo godine u Haagu, pozvao je da se više ne bavimo ratovima i da se okrenemo budućnosti. "A mi se, zahvaljujući ovoj koaliciji, neprekidno bavimo ratom", naglasila je Kosor.
"Vidim da je Plenković osupnut ovom novom idejom jer se DP počeo intenzivno baviti Bosnom i Hercegovinom, a mislim da odnose u BiH trebaju uređivati oni koji tamo žive i političke stranke. I da smo mi susjedna država koja posebno mora voditi brigu o Hrvatima u BiH. Ali, da netko odavde dirigira što će se i kako će se raditi u BiH, to je, najblaže rečeno, pogotovo kad se to radi iz članice Europske unije, neobično", rekla je.
