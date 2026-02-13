Oglas

Flotila "Nuestra América“ nosi hranu prema Kubi: "Trumpova administracija guši otok"

N1 Info
13. velj. 2026. 20:33
Progressive International

Međunarodna koalicija društvenih pokreta predstavila je planove za pomorsku flotilu koja bi sljedećeg mjeseca trebala stići na Kubu, prevozeći hranu, lijekove i druge osnovne potrepštine. Ova inicijativa ima za cilj osporiti američki embargo na otok.

Nazvana flotila „Nuestra América“, inicijativa je ovog tjedna predstavljena kao odgovor na, kako organizatori navode, „brzo pogoršavanje situacije“ na Kubi. Zemlja se suočava s nestašicama goriva, nestancima struje te nedostatkom zaliha u bolnicama i ljekarnama, piše portal Cuba Headlines.

Misija, nadahnuta flotilom Global Sumud koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u Gazu, objavljena je u španjolskom mediju eldiario.es. Organizatori ističu dvostruku svrhu inicijative: dopremu ključnih potrepština i iskazivanje političke solidarnosti s kubanskim narodom.

Među istaknutim podupirateljima su američki aktivist David Adler, bivši čelnik britanske Laburističke stranke Jeremy Corbyn, politički komentator i streamer Hasan Piker te demokratska kongresnica Rashida Tlaib.

Adler je izjavio: „Kada vlade nameću kolektivno kažnjavanje, obični ljudi imaju odgovornost djelovati“, dok je Corbyn kritizirao američki embargo i branio pravo Kube da „sama određuje svoju budućnost“.

"Plovimo prema Kubi, noseći prijeko potrebnu humanitarnu pomoć njezinu narodu. Trumpova administracija guši otok, prekidajući dotok goriva, letove i ključne potrepštine nužne za preživljavanje", poručili su organizatori.

"Posljedice su smrtonosne — za novorođenčad i roditelje, za starije osobe i bolesne. Zato pokrećemo flotilu Nuestra América, isplovljavajući iz različitih dijelova Karipskog mora u znak solidarnosti s kubanskim narodom. I tražimo vašu podršku kako bismo pripremili misiju i nabavili hranu i lijekove koje ćemo dopremiti kubanskom narodu", dodaju.

"Zajedno možemo probiti opsadu, spasiti živote i zauzeti se za pravo Kube na samoodređenje."

Teme
Američki embargo Flotila Nuestra América Hasan Piker Humanitarna pomoć Jeremy Corbyn Kuba Politička solidarnost Rashida Tlaib SAD

