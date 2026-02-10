Kako američke sankcije utječu na Kubu: "Jedina žrtva je kubanski narod"

Trumpova izvršna uredba izravno vrši pritisak na Meksiko, a meksička predsjednica Claudia Sheinbaum zasad je popustila tom pritisku. Državna naftna kompanija PEMEX postala je glavni dobavljač Kube nakon što su isporuke iz Venezuele obustavljene zbog američke blokade Venezuele i otmice predsjednika Nicolása Madura prošlog mjeseca. PEMEX, koji je u siječnju obustavio jednu pošiljku nafte za Kubu, tvrdi da se isporuke temelje na ugovoru iz 2023. te da je spreman nastaviti isporučivati sirovu naftu. Glavni direktor kompanije Víctor Rodríguez Padilla izjavio je da se prvo mora pronaći diplomatsko rješenje kako bi se izbjegle odmazde Washingtona.