Kuba uvodi doktrinu "rata cijelog naroda" nakon Trumpovih prijetnji

Napetosti su eskalirale nakon što je Trumpova administracija pojačala politički i ekonomski pritisak na Havanu, uključujući mjere koje se odnose na blokadu isporuka nafte, ključne za funkcioniranje kubanskog gospodarstva. Iz Washingtona se, prema navodima, sugerira da bi do popuštanja pritiska moglo doći tek nakon ustupaka kubanske strane.