Kuba uvodi doktrinu "rata cijelog naroda" nakon Trumpovih prijetnji

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Kubi mogućom oružanom intervencijom, nakon čega su kubanske vlasti objavile da su započele pripreme borbenih snaga i obrambene vježbe u cijeloj zemlji
Priprema za najgori scenarij
Kako piše PolSat, kubansko vodstvo poručuje da se zemlja priprema za najgori scenarij, odnosno potencijalni vojni sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Državni mediji i dužnosnici ističu kako se provodi doktrina tzv. „rata cijelog naroda“, koja podrazumijeva uključivanje ne samo vojske, već i civilnog stanovništva u obranu zemlje.
The US has declared Cuba an "unusual and extraordinary threat", authorising new sanctions and tightening its illegal blockade.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 31, 2026
Trump is trying to starve Cuba into submission — and millions of people will suffer.
This is economic warfare, plain and simple. Hands off Cuba!
Napetosti su eskalirale nakon što je Trumpova administracija pojačala politički i ekonomski pritisak na Havanu, uključujući mjere koje se odnose na blokadu isporuka nafte, ključne za funkcioniranje kubanskog gospodarstva. Iz Washingtona se, prema navodima, sugerira da bi do popuštanja pritiska moglo doći tek nakon ustupaka kubanske strane.
Kubanske vlasti poručuju kako neće pristati na ucjene niti kapitulaciju, naglašavajući da je zemlja spremna braniti svoj suverenitet „po svaku cijenu“. U sklopu priprema organiziraju se vojne vježbe, mobilizacija rezervista i provjera spremnosti obrambenih struktura u slučaju izbijanja rata.
