JASNA PORUKA

FOTO / Greenpeace se narugao s Trumpom na njegovom golf terenu

Hina
20. tra. 2026. 15:39
Aktivisti Greenpeacea postavili su improviziranu vjetroelektranu na golf igralištu u Škotskoj u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Skupina aktivista je u 6:30, u vrijeme dok su prvi golferi stizali u klub Trump Tunberry, postavila vjetroelektranu kod četvrte rupe, uz transparent s porukom: "odaberite vjetar, odbacite Trumpa", stoji u priopćenju Greenpeacea.

"Donald Trump nas želi zadržati kao doživotne članove svog Zaljevskog kluba", rekla je Lily-Rose Ellis, voditeljica za klimatske kampanje britanskog Greenpeacea, igrajući se s engleskim nazivom za riječ "zaljev" (gulf), sličnom imenu slavnog sporta (golf).

U tom klubu, "svaki put kad započne ilegalni rat računi vrtoglavo rastu", a Trumpovi pobornici iz naftne industrije "zarađuju milijarde".

Aktivistica je naglasila da Trump mrzi obnovljive izvore energije koji su "najbolje osiguranje protiv kaosa koji je izazvao".

"Vjetroelektrane i solarne elektrane izgrađene od početka rata u Ukrajini uštedjele su nam sedam milijuna funti svakoga dana otkako je Trump napao Iran i ponovno podigao cijene plina. Više čiste energije koja ne ovisi o Hormuškom tjesnacu ili ruskim plinovodima može nam uštedjeti novac, ojačati sigurnost i riješiti problem klimatskih promjena", kazala je.

Američki predsjednik je prošli utorak na društvenim mrežama pozvao Britaniju da "buši" u Sjevernom moru, u poruci u kojoj je kritizirao vjetroelektrane.

Ankete pokazuju da otprilike dvije trećine škotskih birača smatra da Britanija ne bi trebala slijediti Trumpove pozive za povećanjem eksploatacije nafte i plina, već bi se trebala usredotočiti na poticanje obnovljivih izvora energije, priopćio je Greenpeace.

