TRUMP OBJAVIO

FOTO / Ovo je uhićeni venezuelanski predsjednik Nicolas Madura

author
N1 Info
|
03. sij. 2026. 18:21
Nicolas Maduro
REUTERS/Marco Bello

Donald Trump je na svojoj mreži objavio sliku Madura s lisicama.

Na svojim društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump objavio je fotografiju uhićenog venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

Na fotografiji se vidi Maduro kako u rukama, koje su vezane lisicama, drži bocu vode. Maduro nosi i velike crne naočale, a na glavi ima i slušalice. Kraj njega je osoba koja nosi jaknu s oznakama Agencije za suzbijanje droga (DEA). Fotografija je snimljena na brodu Iwo Jimma na putu prema SAD-u.

donalddd
Donald Trump/Truth Social
Teme
Donald Trump maduro

