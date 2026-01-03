FOTO / Ovo je uhićeni venezuelanski predsjednik Nicolas Madura

Donald Trump je na svojoj mreži objavio sliku Madura s lisicama.
Na svojim društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump objavio je fotografiju uhićenog venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.
Na fotografiji se vidi Maduro kako u rukama, koje su vezane lisicama, drži bocu vode. Maduro nosi i velike crne naočale, a na glavi ima i slušalice. Kraj njega je osoba koja nosi jaknu s oznakama Agencije za suzbijanje droga (DEA). Fotografija je snimljena na brodu Iwo Jimma na putu prema SAD-u.
