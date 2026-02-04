Oglas

bazilika sv. Lovre

FOTO / Sporni 'Anđeo Meloni' ostao bez glave, župnik naredio uklanjanje

Hina
04. velj. 2026. 15:47
An apparent likeness of Italian Prime Minister Giorgia Meloni on an angel fresco painting is covered, after sparking political and clerical controversy
REUTERS/Remo Casilli

Freska anđela, restaurirana s licem talijanske premijerke Giorgije Meloni, izbrisana je sa zida iz crkve u središtu Rima po naredbi župnika nakon negodovanja političara i klera.

Jedan od dva anđela u rimskoj bazilici svetog Lovre, blizu sjedišta vlade, izmijenjen je kako bi izgledao gotovo identično kao 49-godišnja desničarska čelnica zemlje, prva talijanska premijerka u povijesti.

Fresku su u subotu primijetile novine La Repubblica te je izazvala bijes oporbenih političara, ali i negodovanje kardinala Balda Reine, generalnog vikara rimske biskupije. Kada je crkva otvorena u srijedu, lice koje nalikuje na Gioriju Meloni prebrisano je, a anđeo je ostao bez glave.

"Uvijek sam govorio da ako (slika Meloni) bude izazivala podjele, da ćemo je ukloniti", kazao je župnik Daniele Micheletti za talijansku novinsku agenciju ANSA.

"Cijela procesija ljudi je došla gledati nju umjesto da slušaju misu ili da se mole. To nije bilo prihvatljivo".

A restored angel fresco is displayed inside the Basilica of St. Lawrence in Lucina
An apparent likeness of Italian Prime Minister Giorgia Meloni on an angel fresco painting is covered, after sparking political and clerical controversy
A restored angel fresco is displayed inside the Basilica of St. Lawrence in Lucina following controversy over an alleged resemblance to Italian Prime Minister Giorgia Meloni, in Rome, Italy, January 31, 2026.
Amaterski slikar koji je restaurirao fresku Bruno Valentinetti rekao je da je Vatikan od njega zatražio da je prebriše, prema listu La Repubblica. Glasnogovornik Vatikana je odbio komentirati, a rimska biskupija je kazala da će kasnije objaviti priopćenje.

Kardinal Reina je u subotu izrazio "ogorčenje" zbog incidenta, naredio istragu i upozorio da se "prizore svete umjetnosti i kršćanske tradicije ne smije zloupotrebljavati ili iskorištavati".

Talijansko ministarstvo kulture je također najavilo istragu, a Meloni je incident ismijala. Objavila je fotografiju sporne freske na društvenoj platformi Instagram uz tekst: "Ne, definitivno ne izgledam poput anđela" i dodala smješka.

Restaurirana freska je prvotno nastala 2000. i ne spada u zaštićenu baštinu. Valentinetti je originalan autor freske, a zamoljen je da je obnovi zbog štete koja je nastala od vode, kazao je župnik Micheletti u subotu.

Anđeoska freska Giorgia Meloni Kontroverza Politika i religija Vjerska umjetnost

