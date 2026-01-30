Netransparentnost vlade Giorgie Meloni: Zašto je ICE izazvao buru u Italiji?

Novinar talijanskog Il Manifesta Michele Gambirasi uključio se uživo u program Novog dana. S našom Ninom Kljenak opisao je atmosferi u Italiji uoči dolaska jednog od ogranka ICE-a u svrhu pružanja sigurnosne podrške ZOI-u koje se od 6. veljače održavaju u Milanu i Cortini.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1h
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 43 min.|
Oglas
Oglas