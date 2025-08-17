Tisuće prosvjednika izašlo je na ulice Tel Aviva kako bi istaknuli svoj zahtjev za prekid rata u Gazi i sporazum o oslobađanju talaca koje drži Hamas.
Nekoliko tisuća ljudi odazvalo se pozivu Foruma rođaka talaca, primijetio je novinar dpa. Demonstracije su također zabilježene u Haifi, Jeruzalemu i Beershevi.
"Sutra ćemo zaustaviti zemlju", rekla je na skupu Einav Zangauker, čiji je sin Matan jedan od 20 živih talaca u Pojasu Gaze. Mislila je na planirani nacionalni štrajk u nedjelju.
"I nećemo stati sutra, nećemo čekati da premijer Benjamin Netanyahu završi rat, uzet ćemo ono što nam s pravom pripada."
Obitelji su pozvale na štrajk kako bi prosvjedovale protiv vladine odluke da proširi rat u Gazi novom ofenzivom umjesto da potpiše sporazum o povratku otetih, izvijestio je Times of Israel.
Izrael procjenjuje da Hamas drži tijela još 30 otetih u Pojasu Gaze, uz žive taoce.
Mjeseci neizravnih pregovora o oslobađanju talaca i završetku rata nisu dali nikakve rezultate.
Netanyahu je potaknuo sigurnosni kabinet da odluči vojno zauzeti grad Gazu i izbjeglička naselja u središnjem Pojasu Gaze.
Unatoč početnoj zabrinutosti zbog rizika za taoce za koje se vjeruje da su tamo, vojska je pokrenula planove za to.
