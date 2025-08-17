Oglas

FORUM ROĐAKA TALACA

FOTO / Tisuće prosvjednika u Tel Avivu tražilo prekid rata u Gazi: "Sutra ćemo zaustaviti zemlju"

Hina
17. kol. 2025. 07:41
prosvjed, Izrael
JACK GUEZ / AFP

Tisuće prosvjednika izašlo je na ulice Tel Aviva kako bi istaknuli svoj zahtjev za prekid rata u Gazi i sporazum o oslobađanju talaca koje drži Hamas.

Nekoliko tisuća ljudi odazvalo se pozivu Foruma rođaka talaca, primijetio je novinar dpa. Demonstracije su također zabilježene u Haifi, Jeruzalemu i Beershevi.

"Sutra ćemo zaustaviti zemlju", rekla je na skupu Einav Zangauker, čiji je sin Matan jedan od 20 živih talaca u Pojasu Gaze. Mislila je na planirani nacionalni štrajk u nedjelju.

"I nećemo stati sutra, nećemo čekati da premijer Benjamin Netanyahu završi rat, uzet ćemo ono što nam s pravom pripada."

Obitelji su pozvale na štrajk kako bi prosvjedovale protiv vladine odluke da proširi rat u Gazi novom ofenzivom umjesto da potpiše sporazum o povratku otetih, izvijestio je Times of Israel.

prosvjed, Izrael
JACK GUEZ / AFP

Izrael procjenjuje da Hamas drži tijela još 30 otetih u Pojasu Gaze, uz žive taoce.

Mjeseci neizravnih pregovora o oslobađanju talaca i završetku rata nisu dali nikakve rezultate.

Netanyahu je potaknuo sigurnosni kabinet da odluči vojno zauzeti grad Gazu i izbjeglička naselja u središnjem Pojasu Gaze.

prosvjed, Izrael
JACK GUEZ / AFP

Unatoč početnoj zabrinutosti zbog rizika za taoce za koje se vjeruje da su tamo, vojska je pokrenula planove za to.

Teme
gaza izrael prosvjed tel aviv

