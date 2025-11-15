Ovako izgleda ambiciozni akcijski plan zaštite od klimatskih katastrofa

Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Hrvatska će kroz do 2027, koji je u javnom savjetovanju, uložiti 409,5 milijuna eura u zaštitu od katastrofa među kojima je najveći projekt zaštita Karlovca od poplava u iznosu od 258 milijuna eura, zatim superračunalo za DHMZ te helikopteri za CZ.

Potpuna obnova DHMZ-a

Jedan od najznačajnijih projekata unutar Planja je potpuna obnova Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), ukupne vrijednosti 90 milijuna eura.

Projekt, koji bi trebao biti završen do 2029., uključuje izgradnju potpuno nove zgrade, ali i nabavu superračunala namijenjenog modeliranju vremena i klima. To će unaprijediti kvalitetu vremenskih prognoza i sustava ranog upozorenja za opasne vremenske pojave

Kroz plan se predviđa niz konkretnih akcija, a među najbitnijim je značajno jačanje zračnih kapaciteta. Do 2027. godine planira se nabaviti tri nova višenamjenska helikoptera za potrebe sustava civilne zaštite, s ukupnom vrijednošću od 52,6 milijuna eura.

Ojačat će se i protupožarna zaštita nabavom dva amfibijska zrakoplova DHC-515 - kanadera, u okviru europske inicijative resceEU, u vrijednosti od 89,4 milijuna eura koji u potpunosti financira EU.

Bolje upozoravanje na meteorološke opasnosti

Kako bi se građani bolje i brže upozorili na opasnost, do 2028. provest će se opsežna modernizacija sustava za uzbunjivanje (MSU). Projekt, vrijedan 9,4 milijuna eura, uključuje nabavu novih centralnih uređaja, reparaciju postojećih te postavljanje novih elektroničkih sirena, posebno u gušće naseljenim i ugroženim područjima.

U području zaštite od poplava, Hrvatske vode provest će ključne projekte. Najveći pojedinačni angažman je sustav zaštite karlovačko-sisačkog područja vrijedan 258,2 milijuna eura, koji uključuje izgradnju i rekonstrukciju 63,8 km nasipa.

Zaštita Vukovara i Ogulina

Osim toga, za zaštitu od poplava predviđen je i projekt VEPAR vrijedan 35,7 milijuna eura za unaprjeđenje negrađevinskih mjera, što uključuje modernizaciju hidrološke mreže i poboljšanje prognoznih modela, te rekonstrukcija crpnih stanica diljem Hrvatske u vrijednosti od 88 milijuna eura.Za zaštitu Grada Vukovara od plavljenja predviđeno je 56,3 milijuna eura, a Grada Ogulina 30,9 milijuna eura.

Nakon potresa 2020. godine, poseban fokus stavljen je na smanjenje seizmičkog rizika.

Planom je predviđeno osnivanje Memorijalno-edukacijskog centra "Potresi 2020" u Zagrebu do 2027. godine (2 mil. eura) te opremanje i jačanje Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo - Interventne službe (HCPI-IS) s 3,8 milijuna eura kako bi se osigurali brzi pregledi zgrada diljem zemlje.

Ulaganje od 7,5 milijuna eura namijenjeno je stvaranju sustava upravljanja rizikom za kritičnu infrastrukturu, što uključuje i nabavu mobilne laboratorijske jedinice.

Uspostava Nacionalnog centra za prilagodbu klimatskim promjenama

Dodatno, 2,5 milijuna eura osigurano je za analizu ponašanja zgrada u blokovskoj gradnji, a seizmološka mreža bit će proširena kroz projekt CROSSNET (13,3 mil. eura) koji uključuje postavljanje 95 novih postaja i zapošljavanje devet novih stručnjaka.

Ostale veće investicije uključuju uspostavu Nacionalnog i stručnog centra za prilagodbu klimatskim promjenama (9,9 mil. eura) te nabavu opreme za zaštitu od onečišćenja mora u iznosu od 10 milijuna eura kroz opremanje tri logistička centra. U planu je i projekt zaštite od zaslanjenja tla i voda na području donje Neretve vrijedan 73,5 milijuna eura.

Za šumske požare, osim zrakoplova, planirana je i izgradnja, rekonstrukcija i održavanje šumskih prometnica u vrijednosti od 21,6 milijuna eura kako bi se omogućio bolji pristup vatrogasnim vozilima, te projekt FIRESTOP za uspostavu sustava videonadzora šuma.

Većina navedenih projekata bit će sufinancirana sredstvima Europskih fondova, dok će preostali dio osigurati državni proračun.