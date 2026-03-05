FOTO, VIDEO / Katar započeo evakuaciju stanovnika, Amerikanci šalju pojačanja: "Rat će trajati najmanje sto dana"

Kanadski premijer Mark Carney je rekao da ne može isključiti vojno sudjelovanje svoje zemlje u eskalirajućem ratu na Bliskom istoku.

Carneyjev ovotjedni posjet Australiji je zasjenjen sve širim ratom na Bliskom istoku, prouzročenim velikim američko-izraelskim napadima na Iran u kojima je ubijen njegov vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Carney je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s australskim kolegom Anthonyjem Albaneseom u Canberri odgovarao na pitanje o tome postoji li situacija u kojoj bi se Kanada uključila u sukob.

"Nemoguće je kategorički isključiti sudjelovanje", rekao je, naglašavajući da je pitanje "hipotetsko".

"Stajat ćemo uz naše saveznike", rekao je Carney, dodajući da "ćemo uvijek braniti Kanađane".

Carney je rekao da američko-izraelski napadi na Iran "nisu u skladu s međunarodnim pravom".