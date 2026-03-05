ŠESTI DAN RATA
FOTO, VIDEO / Katar započeo evakuaciju stanovnika, Amerikanci šalju pojačanja: "Rat će trajati najmanje sto dana"
Sjedinjene Američke Države i Izrael šesti dan napadaju Iran, koji uzvraća projektilima diljem Zaljeva.
Noćni napadi pogodili su i nekoliko zapovjednih središta Hezbolaha u libanonskoj prijestolnici Bejrutu, a katarski borbeni zrakoplovi srušili su dva iranska bombardera Su-24 koji su letjeli prema američkoj bazi al-Udeid.
Također, najmanje 87 ljudi poginulo je nakon što je iranski ratni brod IRIS Dena potonuo u Indijskom oceanu, priopćili su dužnosnici Šri Lanke, nakon što je američka podmornica ispalila torpedo.
A da će SAD imati slobodne ruke u daljnjim napadima, potvrdila je republikanska većina u Senatu jer odbila je rezoluciju kojom se zahtijevalo da predsjednik Donald Trump za rat u Iranu mora imati odobrenje Kongresa. Samo jedan republikanac bio je protiv rata.
Iran u svemu tome ne posustaje, pokrenuo je 19. val napada na "neprijateljske ciljeve" i njegovi državni i vojni lideri ne odustaju od retorike "osvete".
08:13
prije 0 min.
"Napadnuto najmanje 105 civilnih objekata u Iranu"
Iranski Crveni polumjesec tvrdi da je od 28. veljače zabilježeno 1332 napada američkih i izraelskih snaga na Iran, pri čemu su napadi evidentirani na 636 lokacija, uključujući najmanje 105 civilnih objekata.
Među njima je 14 medicinskih ustanova i sedam zgrada Crvenog polumjeseca, navodi se u priopćenju, uz dodatak da je pogođeno najmanje 174 gradova.
08:09
prije 4 min.
"Rat će trajati najmanje sto dana"
Američko Središnje zapovjedništvo zatražilo je slanje dodatnih vojnih obavještajnih časnika u svoje sjedište na Floridi kako bi podržali operacije protiv Irana najmanje sto dana, ali vjerojatno do rujna, piše Politico.
Zahtjev, prvi poznati poziv administracije za dodatnim obavještajnim osobljem za rat s Iranom, upućen je Pentagonu, navodi se u izvješću.
Donald Trump je u utorak rekao da bi vojna akcija protiv Teherana mogla trajati četiri do pet tjedana, ali ovo je znak da bi se sukob mogao protegnuti znatno dulje od vremenskog okvira koji je iznio američki predsjednik.
07:56
prije 17 min.
Kanada ne isključuje uključenje u sukob
Kanadski premijer Mark Carney je rekao da ne može isključiti vojno sudjelovanje svoje zemlje u eskalirajućem ratu na Bliskom istoku.
Carneyjev ovotjedni posjet Australiji je zasjenjen sve širim ratom na Bliskom istoku, prouzročenim velikim američko-izraelskim napadima na Iran u kojima je ubijen njegov vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.
Carney je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s australskim kolegom Anthonyjem Albaneseom u Canberri odgovarao na pitanje o tome postoji li situacija u kojoj bi se Kanada uključila u sukob.
"Nemoguće je kategorički isključiti sudjelovanje", rekao je, naglašavajući da je pitanje "hipotetsko".
"Stajat ćemo uz naše saveznike", rekao je Carney, dodajući da "ćemo uvijek braniti Kanađane".
Carney je rekao da američko-izraelski napadi na Iran "nisu u skladu s međunarodnim pravom".
07:54
prije 19 min.
Trošak rata - dvije milijarde dolara u prvom tjednu
Očekuje se da će troškovi štete za Izrael iznositi oko dvije milijarde dolara samo u prvom tjednu. To su prognoze u trenucima novih iranskih napada, koje Izraelci konstantno moraju presretati. Istovremeno, i sami izvode brojne napade u Libanonu, Iranu, ali zabilježeni su projektili i u Iraku, Siriji...
07:49
prije 24 min.
Iran negira lansiranje raketa prema Turskoj
Iranske oružane snage poštuju suverenitet Turske i negirale su lansiranje rakete prema njezinom teritoriju, navodi se u izjavi koju su prenijeli državni mediji.
Tursko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da je protuzračna obrana NATO-a uništila iznad istočnog Mediterana balističku raketu ispaljenu iz Irana prema turskom zračnom prostoru nakon što je preletjela Siriju i Irak.
07:47
prije 26 min.
Katar evakuira građane
Stanovnici u blizini američkog veleposlanstva u Dohi evakuiraju se, objavile su vlasti. U izjavi, katarsko ministarstvo unutarnjih poslova reklo je da je potez privremena mjera opreza.
07:37
prije 36 min.
Australija poslala zrakoplove na Bliski istok
Australska vlada rasporedila je vojne kapacitete kao dio kriznog plana za pomoć australskim državljanima koji su ostali zarobljeni na Bliskom istoku. Australski premijer Anthony Albanese objavio je da Australija šalje vojne kapacitete na Bliski istok kao dio kriznog plana.
07:35
prije 38 min.
"Trump nema plan što s Iranom nakon rata"
Američki predsjednik Donald Trump imao je vjerojatnog nasljednika na umu kada je njegova administracija uklonila bivšeg venezuelskog vođu Nicolasa Madura u siječnju. U Iranu takva opcija ne postoji. Više OVDJE.
07:22
prije 51 min.
Iran prijeti napadom na izraelsko nuklearno postrojenje
Iran prijeti da bi mogao gađati izraelsko nuklearno postrojenje u Dimoni ako SAD i Izrael pokušaju promijeniti vlast u Teheranu. Prem tvrdnjama tamošnje novinske agencije IRNA-e, cilj će biti napadnut ako SAD i Izrael nastave inzistirati na promjeni režima u Iranu. "Ovo je vjerojatno dosad najizravnija i najopasnija prijetnja Irana prema ključnoj infrastrukturi u Izraelu.
07:18
prije 54 min.
Iran pokrenuo 19. val napada
Kao odgovor na udare SAD-a i Izraela, Iran je pokrenuo 19. val napada. Istovremeno, Izrael se pohvalio uništenjem više od 300 iranskih raketnih lansera.
