Israel Katz

Izrael je o atentatu na Hamneija odlučio "još u studenom"

Hina
05. ožu. 2026. 20:49
REUTERS
Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

Izrael je u studenom donio odluku o atentatu na iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija i planirao je izvesti tu operaciju oko šest mjeseci kasnije, rekao je u četvrtak ministar obrane Israel Katz.

Ali Hamnei ubijen je u zračnom napadu u prvim satima američko-izraelskih udara na Iran koji su počeli u subotu ujutro.

"Još u studenom sastali smo se u vrlo uskom krugu i premijer (Benjamin Netanyahu) postavio je za cilj eliminaciju Hamneija", rekao je Israel Katz za izraelske vijesti N12 TV.

Vrijeme je određeno za sredinu 2026., rekao je.

Plan je na kraju podijeljen s Washingtonom i predstavljen u siječnju nakon što su izbili prosvjedi u Iranu, kada je Izrael bio zabrinut da bi iranski pritisnuti klerikalni vladari mogli pokrenuti napad na Izrael i američku imovinu na Bliskom istoku, rekao je Katz.

Izrael kaže da mu je cilj eliminirati egzistencijalnu prijetnju koju vidi u iranskom nuklearnom programu i projektu balističkih raketa te dovesti do promjene režima.

Teme
Ali Hamnei Atentat na Alija Hamneija Bliski istok Izrael-Iran sukob Promjena režima Zračni napadi atentat

