Oglas

OBRANA OD DRONOVA

Zelenski: Washington je zatražio pomoć Kijeva

author
Hina
|
05. ožu. 2026. 20:00
REUTERS
REUTERS/Liesa Johannssen

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da je Ukrajina primila specifičan zahtjev od Sjedinjenih Država za pomoć u rješavanju pitanja dronova na Bliskom istoku.

Oglas

„Primili smo zahtjev od Sjedinjenih Država za konkretnu podršku u zaštiti od (iranskih) šahida u regiji Bliskog istoka“, napisao je Zelenski na X-u.

„Dao sam upute da se osiguraju potrebna sredstva i osigura prisutnost ukrajinskih stručnjaka koji mogu jamčiti potrebnu sigurnost.“

Zelenski je naglasio da Ukrajina pomaže partnerima koji njoj pomažu "u osiguravanju naše sigurnosti i zaštiti života naših građana.“

Izraelski i američki napadi koji su započeli u subotu na Iran izazvali su iranski odgovor u regiji, posebno korištenjem dronova šahid.

Ukrajina ima značajno iskustvo u suzbijanju tih letjelica jer Rusija opsežno koristi takve dronove - izvorno dizajnirane u Iranu, ali sada proizvedene u Rusiji - za bombardiranje ukrajinskog teritorija.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak za Reuters da bi prihvatio pomoć bilo koje zemlje, upitan o ukrajinskoj pomoći u obrani od iranskih dronova.

„Svakako ću prihvatiti bilo kakvu pomoć bilo koje zemlje“, rekao je Trump za Reuters u telefonskom intervjuu.

Rat u Iranu pratimo OVDJE.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Dronovi Kijev Washington Zelenski iran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ