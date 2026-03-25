26. dan rata
FOTO, VIDEO / Pentagon šalje elitne snage. Bijela kuća: Trump je spreman otvoriti vrata pakla
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je noćas da Sjedinjene Države napreduju u naporima da se s Iranom ispregovara kraj rata, a mediji prenose da je Washington poslao prijedlog rješenja od 15 točaka. Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da SAD razgovara s "pravim ljudima" u Iranu, dodajući da Iranci jako žele postići dogovor.
Teheran je porekao da su se održali izravni razgovori. Moćni iranski predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf u ponedjeljak je to odbacio kao "lažne vijesti".
75 Objava
19:26
prije 3 min.
Iran upozorava neimenovanu regionalnu zemlju zbog navodne uloge u planu zauzimanja otoka
Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio je da se iranski protivnici, uz podršku jedne regionalne države, navodno pripremaju zauzeti jedan od iranskih otoka.
„Na temelju određenih podataka, iranski neprijatelji, uz podršku jedne od regionalnih zemalja, pripremaju se okupirati jedan od iranskih otoka“, napisao je Ghalibaf u objavi na platformi X.
„Sva kretanja neprijatelja pod punim su nadzorom naših oružanih snaga. Ako prijeđu granicu, sva ključna infrastruktura te regionalne zemlje postat će, bez ograničenja, meta neprekidnih napada.“
19:23
prije 6 min.
Pakistanski ministar obrane ismijao proturječne ciljeve američkog rata
Pakistanski ministar obrane Khawaja Muhammad Asif, čini se, ismijao je proturječne ciljeve Washingtona u kontekstu zajedničkog rata s Izraelom protiv Irana, piše Al Jazeera.
Khawaja, koji nije spomenuo nijednu konkretnu državu, rekao je da se sada čini kako je cilj rata ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, koji je Teheran zatvorio upravo zato što su SAD i Izrael počeli napade na zemlju 28. veljače.
Pakistan je jučer poručio da je spreman biti domaćin pregovora o prekidu vatre između Washingtona i Teherana, prema navodima ministarstva vanjskih poslova te zemlje.
Diplomatski izvori potvrdili su danas za Al Jazeeru da je Iran preko Pakistana zaprimio plan od 15 točaka koji dolazi iz SAD-a. Teheran je, međutim, odbacio prijedlog, nazvavši ga „iznimno maksimalističkim i nerazumnim“. Iran je iznio i vlastite zahtjeve.
Pakistan je u jedinstvenoj poziciji za posredovanje između Irana i SAD-a jer ima šiitsku manjinu, relativno dobre gospodarske veze s Iranom, kao i obrambene sporazume s državama Zaljeva (GCC) koje su bile pogođene iranskim uzvratnim napadima, rekao je Al Jazeerin novinar Osama Bin Javaid.
19:21
prije 7 min.
Državni mediji: Više od 1.750 ljudi poginulo u Iranu od početka rata
Više od 1.750 ljudi poginulo je u Iranu od početka američko-izraelskog rata 28. veljače, izvijestila je danas državna novinska agencija Islamske Republike (IRNA), pozivajući se na iranskog dužnosnika, piše CNN.
Ovo je prvi cjeloviti podatak o broju poginulih koji je neki iranski dužnosnik objavio u posljednjih nekoliko tjedana, a iznesen je u govoru zamjenika stalnog predstavnika Irana Pourije Kolivanda u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).
Uz više od 1.750 poginulih u ratu, ozlijeđeno je 22.800 ljudi, a stotine bolnica i škola su uništene, rekao je Kolivand prema navodima IRNA-e.
Oko tri milijuna ljudi unutar zemlje je raseljeno, a 500.000 ih je ostalo bez doma, dodao je.
Ranije danas, ministarstvo zdravstva te zemlje priopćilo je da je u sukobu poginulo 208 djece, prema IRNA-i.
Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (HRANA) objavila je jučer da je od 28. veljače poginulo najmanje 1.455 civila, uključujući 217 djece, te 1.167 pripadnika vojske. Još 669 osoba je poginulo, navodi HRANA, no još nije utvrđeno jesu li bili civili ili vojnici.
19:19
prije 10 min.
SAD ponovio da je vremenski okvir rata s Iranom "otprilike 4 do 6 tjedana"
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt ponovila je da vremenski okvir za rat s Iranom i dalje iznosi četiri do šest tjedana, nakon što je upitana hoće li sukob završiti prije planiranog putovanja predsjednika Donalda Trumpa u Kinu sredinom svibnja.
„Kao što sam već rekla, uvijek smo procjenjivali otprilike četiri do šest tjedana. Dakle, možete to sami izračunati“, rekla je Leavitt tijekom današnjeg brifinga u Bijeloj kući.
Trump je sugerirao da želi uskoro završiti rat, iako nije bio konkretan oko točnog vremenskog okvira, javlja CNN.
19:07
prije 22 min.
Bijela kuća: Trump želi mir, ali spreman je i otvoriti vrata pakla
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt kaže da se "razgovori nastavljaju" između SAD-a i Irana te da neće ulaziti u "sitne detalje" pregovora. Na brifingu u Bijeloj kući kritizirala je medijske napise o "spekulativnim planovima", javlja Sky News.
Kaže da, iako "postoje elementi istine" u navodnom planu od 15 točaka, nisu svi detalji koje su mediji objavili "u potpunosti točni".
Trump "spreman osloboditi pakao"
Govoreći o pregovorima za okončanje rata, Karoline Leavitt bila je izričita.
Kaže da Donald Trump "želi mir", ali ako Iran ne prihvati da je poražen, američki predsjednik "će osigurati da budu pogođeni jače nego ikada prije".
Dodaje: "Predsjednik Trump ne blefira i spreman je osloboditi pakao. Iran ne bi smio ponovno pogrešno procijeniti situaciju."
O Irancima kaže: "Njihova posljednja pogrešna procjena koštala ih je vrhovnog vodstva, mornarice, zračnih snaga i sustava protuzračne obrane.
"Sva daljnja nasilja bit će posljedica toga što iranski režim nije razumio situaciju."
Napadi iranskim balističkim projektilima i dronovima pali za 90%
"Iranski napadi balističkim projektilima i dronovima smanjeni su za otprilike 90%", tvrdi Karoline Leavitt.
SAD "sustavno demontira" iransku obrambenu industrijsku bazu, tvrdi.
Tijekom vikenda bačeno je nekoliko bombi od 5.000 funti na iranska podzemna skladišta projektila i oružja.
19:02
prije 27 min.
Iran još uvijek razmatra američki prijedlog za okončanje rata u Zaljevu
Iran još uvijek razmatra američki prijedlog za okončanje rata u Zaljevu, unatoč početnom negativnom odgovoru, rekao je u srijedu za Reuters visoki iranski dužnosnik, naznačujući da Teheran zasad nije izravno odbacio prijedlog.
Javno su iranski dužnosnici oštro odbacili mogućnost bilo kakvih pregovora s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. No, kašnjenje u dostavljanju formalnog odgovora Pakistanu, koji je u ime Washingtona dostavio prijedlog od 15 točaka, čini se da signalizira da ga barem neki dužnosnici u Teheranu možda razmatraju.
Komentari visokog iranskog dužnosnika da se prijedlog još uvijek razmatra - iako početni odgovor "nije bio pozitivan" - čini se da su u suprotnosti s izvješćem iranske Press TV koja je citirala neidentificiranog dužnosnika koji je rekao da ga je Iran odbacio.
Visoki pakistanski sigurnosni dužnosnik rekao je da je Pakistan kontaktirao iranskog ministra vanjskih poslova i da još uvijek čeka formalni odgovor, prenosi Reuters.
Drugi pakistanski izvor rekao je: "Iranci su nam rekli da će nam se večeras javiti. Mediji izvještavaju da su rekli ne. Ali nismo dobili nikakvu službenu potvrdu od Irana. Stoga samo čekamo. Svi su pod zemljom i komunikacija je veliki izazov." Drugi visoki iranski dužnosnik ranije je potvrdio da je Teheran primio prijedlog i rekao da bi se razgovori, ako se nastave, mogli održati u Pakistanu ili Turskoj.
18:51
prije 38 min.
Ovo je elitna zračno-desantna postrojba koju Trump šalje prema Bliskom istoku
„Imamo dvije marinske ekspedicijske jedinice koje plove prema tom otoku. Napravili smo Iwo Jimu. Možemo i ovo“, rekao je senator Lindsey Graham za Fox News. „Ne znam hoće li se otok zauzeti ili blokirati, ali znam ovo: onog dana kada kontroliramo taj otok, ovaj režim, ovaj teroristički režim, bit će oslabljen. Uvenut će.“
18:47
prije 41 min.
Bijela kuća: Američka vojska nastavlja „desetkovati” Iran
Sjedinjene Države nastavljaju „desetkovati” iranski režim, izjavila je Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće, javlja Sky.
Operacija Epic Fury bila je „izvanredan vojni uspjeh”, kaže ona, uz „više od 9000 pogođenih neprijateljskih ciljeva”.
SAD su do sada uništile više od 140 iranskih plovila.
18:28
prije 1h
CENTCOM: Više od 50.000 američkih vojnika na Bliskom istoku
Tisuće dodatnih vojnika tek trebaju biti raspoređene, javlja Al Jazeera. Ono što im je CENTCOM rekao jest da se sada u regiji nalazi više od 50.000 vojnika u nekom obliku.
To uključuje 200 borbenih zrakoplova, kao i dva nosača zrakoplova. Uz to, znamo da je 82. zračno-desantna divizija, koja se sastoji od dodatnih 1.000 vojnika, najnovija jedinica koja pojačava snage.
Također, dvije marinske ekspedicijske jedinice, koje broje 5.000 marinaca i mornara, također se upućuju u regiju.
S jedne strane imamo ovaj prijedlog od 15 točaka koji je predstavljen, a istovremeno, ističe Al Jazeera, dok postoji prijedlog za pregovore o prekidu vatre, američka vojna prisutnost u regiji sve se više povećava.
18:12
prije 1h
Pentagon potvrdio raspoređivanje desantne divizije na Bliski istok
Pentagon je za The Independent potvrdio da SAD planira rasporediti padobranske postrojbe na Bliski istok.
Dijelovi zapovjedništva 82. zračno-desantne divizije, određene potporne jedinice divizije te 1. brigadni borbeni tim bit će raspoređeni u područje odgovornosti Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare