Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio je da se iranski protivnici, uz podršku jedne regionalne države, navodno pripremaju zauzeti jedan od iranskih otoka.

„Na temelju određenih podataka, iranski neprijatelji, uz podršku jedne od regionalnih zemalja, pripremaju se okupirati jedan od iranskih otoka“, napisao je Ghalibaf u objavi na platformi X.

„Sva kretanja neprijatelja pod punim su nadzorom naših oružanih snaga. Ako prijeđu granicu, sva ključna infrastruktura te regionalne zemlje postat će, bez ograničenja, meta neprekidnih napada.“