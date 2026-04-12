Vođa oporbene Tisze Peter Magyar primio je u nedjelju prve čestitke na izbornoj pobjedi od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, kao i od njemačkog kancelara Friedricha Merza.

Nakon prebrojanih 53,45 posto glasova, Magyarova Tisza ima 136 mjesta u 199-članom parlamentu, a Fidesz premijera na odlasku Viktora Orbana 56 mjesta. Izbore je obilježila i rekordna izlaznost.

Orban je priznao poraz, rekavši da je on "jasan i bolan", a Magyar je kazao da mu je u telefonskom razgovoru premijer na odlasku čestitao na izbornoj pobjedi.

Macron je na X-u napisao da je razgovarao s ​Magyarom kako bi mu čestitao na pobjedi na mađarskim parlamentarnim izborima.

"Upravo sam razgovarao s Peterom ​Magyarom kako bi mu čestitao na pobjedi u Mađarskoj", napisao je Macron ⁠na ​X-u.

„Francuska pozdravlja ono što je pobjeda u smislu sudjelovanja ljudi u demokratskom procesu i pobjedu koja pokazuje privrženost mađarskog naroda vrijednostima Europske unije i ulozi Mađarske u Europi“, dodao je Macron.

"Francuska je izabrala Europu", napisala je na X-u predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Večeras europsko srce kuca malo brže u Mađarskoj“, dodala je, ističući da je na ovim izborima zemlja "nastavila svoj europski put“.

Njemački kancelar Friedrich Merz čestitao je Magyaru, ističući da se raduje budućoj suradnji s njim.

„Mađarski narod je odlučio. Moje iskrene čestitke na vašem izbornom uspjehu", napisao je na X-u.

"Udružimo snage za snažnu, sigurnu i, prije svega, ujedinjenu Europu", dodao je.

Magyaru je čestitao i hrvatski premijer Andrej Plenković na uvjerljivoj izbornoj pobjedi i poručio da Hrvatska želi unaprijediti političku, gospodarsku i energetsku suradnju s Mađarskom.