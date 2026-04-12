Mađari su izašli na izbore i izabrali Petera Magyara pa na taj način okončali 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, a to može uzdrmati Rusiju i izazvati potrese u desničarskim političkim krugovima diljem Zapada, uključujući Bijelu kuću američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Nakon što je dao svoj glas na parlamentarnim izborima na biračkom mjestu u Budimpešti Orban je rekao da je "ovdje da pobijedi". Ali, na kraju je morao priznati poraz. I to nakon polovice prebrojanih glasova.
Orban, euroskeptični nacionalist, razvio je model "neliberalne demokracije" koji Trumpov pokret Make America Great Again (MAGA) i njegovi pristaše u Europi smatraju uzorom.
No, mnogi Mađari su postali umorni od 62-godišnjeg Orbana nakon tri godine ekonomske stagnacije i rastućih troškova života, kao i izvješća o oligarsima bliskim vladi koji gomilaju sve više bogatstva.
Glasanje na izborima za parlament sa 199 mjesta započelo je u šest sati po lokalnom vremenu i završilo u 19 sati.
30 Objava
22:27
prije 0 min.
Brojne čestitke Magyaru
Vođa oporbene Tisze Peter Magyar primio je u nedjelju prve čestitke na izbornoj pobjedi od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, kao i od njemačkog kancelara Friedricha Merza.
Nakon prebrojanih 53,45 posto glasova, Magyarova Tisza ima 136 mjesta u 199-članom parlamentu, a Fidesz premijera na odlasku Viktora Orbana 56 mjesta. Izbore je obilježila i rekordna izlaznost.
Orban je priznao poraz, rekavši da je on "jasan i bolan", a Magyar je kazao da mu je u telefonskom razgovoru premijer na odlasku čestitao na izbornoj pobjedi.
Macron je na X-u napisao da je razgovarao s Magyarom kako bi mu čestitao na pobjedi na mađarskim parlamentarnim izborima.
"Upravo sam razgovarao s Peterom Magyarom kako bi mu čestitao na pobjedi u Mađarskoj", napisao je Macron na X-u.
„Francuska pozdravlja ono što je pobjeda u smislu sudjelovanja ljudi u demokratskom procesu i pobjedu koja pokazuje privrženost mađarskog naroda vrijednostima Europske unije i ulozi Mađarske u Europi“, dodao je Macron.
"Francuska je izabrala Europu", napisala je na X-u predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
"Večeras europsko srce kuca malo brže u Mađarskoj“, dodala je, ističući da je na ovim izborima zemlja "nastavila svoj europski put“.
Njemački kancelar Friedrich Merz čestitao je Magyaru, ističući da se raduje budućoj suradnji s njim.
„Mađarski narod je odlučio. Moje iskrene čestitke na vašem izbornom uspjehu", napisao je na X-u.
"Udružimo snage za snažnu, sigurnu i, prije svega, ujedinjenu Europu", dodao je.
Magyaru je čestitao i hrvatski premijer Andrej Plenković na uvjerljivoj izbornoj pobjedi i poručio da Hrvatska želi unaprijediti političku, gospodarsku i energetsku suradnju s Mađarskom.
22:02
prije 24 min.
Tisza samo povećava prednost
Nakon 77,45 posto obrađenih glasova, Tisza samo povećava prednost.
Raspodjela mandata:
Tisza - 138 (43 s lista, 95 pojedinačno)
Fidesz–KDNP - 54 (43 s lista, 11 pojedinačno)
Mi Hazánk - 7 (7 s lista)
21:58
prije 28 min.
Pusić: Pazi tko ti pomaže
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, za N1 je komentirala da se kroz primjer Viktora Orbana može reći da treba paziti tko ti pomaže. Time se referirala na podršku koju su Orbanu davali američki predsjednik Donald Trump, a osobno u Budimpešti i njegov potpredsjednik JD Vance. "Mađari u velikom omjeru podržavaju ostanak u Europskoj uniji. Njih oko 77 posto. Antieuropsko ozračje ih ne može motivirati, a ni retorika koja dolazi iz Washingtona. Također, zbog ovoga će se desne opcije u Europi itekako zapitati. Ovo je bio poraz jedne politike i velika pobjeda za njenu alterantivu."
21:56
prije 31 min.
Slavi se na mađarskim ulicama
Pogledajte slavlje na mađarskim ulicama nakon pobjede Petera Magyara.
21:49
prije 38 min.
Plenković čestitao Magyaru
"Radujem se daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini. Naš je cilj unaprijediti politički dijalog."
21:27
prije 59 min.
Prebrojano više od 60 posto glasova
Nakon 60,24 posto obrađenih glasova, Tisza samo povećava prednost.
Raspodjela mandata:
Tisza - 136 (41 s lista, 95 pojedinačno)
Fidesz–KDNP - 56 (45 s lista, 11 pojedinačno)
Mi Hazánk - 7 (7 s lista)
21:26
prije 1 h
Orban priznao poraz!
Kako javlja iz Budimpešte naš Hrvoje Krešić, Viktor Orban nazvao je Petera Magyara i čestitao mu na pobjedi. Potom je održao govor pred svojim pristašama. "Prelazim u opoziciju", izjavio je u govoru Orban.
21:13
prije 1 h
Prebrojeno više od 45 posto glasova
Nakon 45,71 posto obrađenih glasova, Tisza i dalje vodi.
Raspodjela mandata:
Tisza - 135 (40 s lista, 95 pojedinačno)
Fidesz–KDNP - 57 (46 s lista, 11 pojedinačno)
Mi Hazánk - 7 (7 s lista)
20:56
prije 1 h
Evo što Tisza treba
Mađarski parlament ima 199 mjesta, a vlast ima onaj tko drži dvije trećine ili 133 mjesta. Nakon gotovo 30 posto prebrojanih glasova, Tisza je na 132 mjesta. Dakle, nedostaje joj jedan, ako ovako ostane.
20:53
prije 1 h
Blizu smo trećine prebrojanih glasova...
Nakon 29,21 posto obrađenih glasova, Tisza i dalje vodi.
Raspodjela mandata:
Tisza - 132 (37 s lista, 95 pojedinačno)
Fidesz–KDNP - 59 (48 s lista, 11 pojedinačno)
Mi Hazánk - 8 (8 s lista)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare