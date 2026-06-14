mir visi o niti
Tump kritizirao Izrael: Odgovorili su besmislenim napadom. Nemojmo ovo upropastiti!
Američki predsjednik Donald Trump kazao je da se izraelski napad na Bejrut ranije u nedjelju "nije trebao dogoditi" te je pozvao da se ne upropasti mogućnost postizanja sporazuma.
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"Osobito ne na poseban dan kada smo tako blizu mirovnome sporazumu s Iranom", napisao je na Truth Socialu Trump, koji je prethodno za danas najavio postizanje okvirnog sporazuma s Iranom.
Trump tvrdi kako Izrael ima "pravo braniti se", ali je napad na koji je odgovorio bio "vrlo malen i besmislen".
Dodao je da su Sjedinjene Države i Iran "vrlo blizu sklapanja sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon" te da bi se "sve strane trebale povući".
Trump je napisao i da ne bi trebalo biti više napada Izraela, kao ni "bilo koje druge strane" te je dodao da bi ovo mogao biti "početak dugoga i lijepog mira".
"Nemojmo to upropastiti!", poručio je.
Zamjenik čelnika iranskog središnjeg zapovjedništva Hatam al-Anbija u nedjelju je rekao da izraelski "zločini" u južnom predgrađu libanonskog glavnog grada neće proći nekažnjeno, objavili su iranski državni mediji.
Mohamad Jafar Asadi je to kazao nakon izraelskih napada na južno predgrađe Bejruta, pri čemu Izrael tvrdi da je gađao proiransku miliciju Hezbolah.
Također, glavni pregovarač Irana je u nedjelju optužio Sjedinjene Američke Države da se ne pridržavaju svojih obećanja, nakon izraelskih napada za koje je kazao da ugrožavaju pregovore između Teherana i Washingtona, piše francuski AFP.
"Izraelska agresija" na južno predgrađe libanonskog glavnog grada "ponovo je pokazala da Sjedinjenim Državama manjka volje ili sposobnosti da ispune svoja obećanja", požalio se Mohamad Bager Galibaf.
Tri osobe poginule su u nedjelju u izraelskom zračnom napadu na južna predgrađa Bejruta, drugome takvom napadu u tjedan dana, koji je izveo Izrael, uz objašnjenje da je riječ o odmazdi za napade Hezbolaha na sjeverni Libanon.
Iran bilo kakav sporazum sa SAD-om uvjetuje potpunim prekidom vatre, uključujući u Libanonu.
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