Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države, a istovremeno je otvorilo novi front u Libanonu.

Reuters je objavio najnovije podatke za koje napominje da ih nije neovisno potvrdio.

IRAN

Američka skupina za ljudska prava HRANA izjavila je da je od izbijanja rata ubijeno 3461 osoba. Navela je da je 1551 od njih bilo civila, uključujući najmanje 236 djece.

Grupa tvrdi da njezini podaci dolaze iz terenskih izvješća, lokalnih kontakata, medicinskih i hitnih izvora, mreža civilnog društva, materijala otvorenog tipa i službenih izjava.

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca izjavila je u petak da je u dosadašnjim američko-izraelskim napadima u Iranu ubijeno najmanje 1900 ljudi, a 20 000 ih je ozlijeđeno. Nije jasno uključuju li te brojke najmanje 104 osobe za koje je iranska vojska rekla da su ubijene u američkom napadu na iranski ratni brod kod Šri Lanke 4. ožujka.

LIBANON

Libanonske vlasti kažu da je od 2. ožujka u izraelskim napadima ubijeno 1189 ljudi, uključujući najmanje 124 djece.

Više od 400 boraca Hezbolaha ubijeno je otkako je libanonska oružana skupina pokrenula napade u novom ratu s Izraelom 2. ožujka, rekla su Reutersu dva izvora upoznata s brojem skupine. Nije jasno uključuje li broj poginulih koji su prijavile vlasti broj boraca.

IRAK

Najmanje 100 ljudi ubijeno je od početka krize, prema iračkim zdravstvenim vlastima. Među njima su civili, pripadnici Šiitskih narodnih mobilizacijskih snaga povezanih s Iranom, kurdski borci Pešmerge saveznici SAD-a i vojnici.

Jedan strani član posade ubijen je u napadu na tankere u blizini iračke luke, prema sigurnosnim dužnosnicima luke.

IZRAEL

Rakete lansirane iz Irana i Libanona prema Izraelu ubile su 19 ljudi u Izraelu, prema izraelskoj hitnoj pomoći. Izraelska vojska priopćila je da su četiri njihova vojnika također ubijena u južnom Libanonu. Odvojeno, izraelske snage su 22. ožujka promašile cilj i ubile izraelskog poljoprivrednika u blizini granice s Libanonom.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Trinaest pripadnika vojske je ubijeno. Šestero je potvrđeno mrtvima nakon što se američki vojni zrakoplov za opskrbu gorivom srušio iznad Iraka, priopćila je američka vojska, dok je sedam drugih poginulo u akciji tijekom operacija protiv Irana.

Dvanaest američkih vojnika ranjeno je, od kojih dvojica teško, u iranskom vojnom napadu na zračnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, rekao je američki dužnosnik Reutersu u petak.

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Deset osoba ubijeno je u iranskim napadima, uključujući dva vojnika, prema vlastima UAE-a.

KATAR

Sedam osoba poginulo je 22. ožujka u smrtonosnoj padu helikoptera u katarskim teritorijalnim vodama nakon tehničkog kvara tijekom "rutinske dužnosti", prema katarskom ministarstvu obrane. Nisu dati daljnji detalji.

Četiri poginula bila su pripadnici katarskih oružanih snaga, jedan turski vojnik iz združenih snaga Katara i Turske, a dvojica tehničari koji su radili za turskog obrambenog diva ASELSAN.

KUVAJT

Vlasti su izvijestile o šest smrtnih slučajeva, uključujući dvije osobe ubijene u iranskim napadima, dva časnika ministarstva unutarnjih poslova i dva vojnika.

ZAPADNA OBALA

Četiri palestinske žene ubijene su u iranskom raketnom napadu na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael.

SIRIJA

Četiri osobe su ubijene kada je iranski projektil pogodio zgradu u južnom gradu Sweidi 28. veljače, izvijestila je državna novinska agencija SANA.

BAHREIN

Dvije osobe su ubijene u dva odvojena iranska napada, a posljednji je pogodio stambenu zgradu u glavnom gradu Manami, prema ministarstvu unutarnjih poslova.

Ministarstvo obrane UAE-a priopćilo je 24. ožujka da je jedan od njihovih civilnih izvođača radova ubijen u iranskom napadu na Bahrein. Izvođača radova identificirali su kao marokanskog državljanina.

OMAN

Dvije osobe su ubijene 13. ožujka u napadu dronom na industrijsku zonu u pokrajini Sohar, što su prvi smrtni slučajevi unutar zemlje, koja je bila domaćin posredničkih pregovora između SAD-a i Irana. Jedna je osoba ranije poginula kada je projektil pogodio tanker kod obale Muscata, rekao je upravitelj broda.

SAUDIJSKA ARABIJA

Dvije su osobe poginule kada je projektil pao na stambenu lokaciju u gradu Al-Kharj, jugoistočno od glavnog grada Rijada.

FRANCUSKA

Jedan francuski vojnik je poginuo, a šestero ih je ranjeno nakon napada dronom na sjeveru Iraka, gdje su pružali obuku za borbu protiv terorizma.