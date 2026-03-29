Pentagon se priprema za tjedne kopnenih operacija u Iranu, izvijestio je Washington Post, pozivajući se na američke dužnosnike. I to baš dok je rat ušao u svoj 30. dan.
Planovi bi mogli uključivati napade specijalnih operacija i konvencionalnih pješačkih trupa, izvijestio je Post.
Hoće li predsjednik Donald Trump odobriti bilo koji od tih planova ostaje neizvjesno, prema Postu.
Trumpova administracija rasporedila je američke marince na Bliski istok dok rat u Iranu traje već peti tjedan, a također je planirala poslati tisuće vojnika iz 82. zračno-desantne pukovnije američke vojske u regiju.
Libanonski novinari: Izrael nas neće zastrašiti
Izrael je ubio još troje libanonskih novinara. Vraćali su se nakon snimanja jutarnjeg priloga u selu Jazzine na jugu Libanona kada su napadnuti.
Od 2. ožujka Izrael je u Libanonu ubio pet novinara. Prema podacima Odbora za zaštitu novinara, Izrael je prošle godine bio odgovoran za dvije trećine svih smrti novinara u svijetu, koja je bila najsmrtonosnija za tu profesiju u povijesti.
Dok ljudi oplakuju ove novinare, poruka medijskih djelatnika je jasna: neće biti zastrašeni i nastavit će izvještavati bez prestanka. Novinarstvo nije zločin.
Iran zaprijetio napadom na izraelska i američka sveučilišta u regiji
Iran prijeti napadom na izraelska i američka sveučilišta u regiji, izvijestila je novinska agencija Fars, koja je usko povezana s iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).
Fars se pozvao na elitne snage koje su objavile da, ako američka vlada želi da njezina sveučilišta u regiji budu pošteđena odmazde, mora osuditi bombardiranje iranskih sveučilišta do ponedjeljka u 12 sati.
Svim zaposlenicima, profesorima i studentima američkih sveučilišta u regiji, kao i stanovnicima okolnih područja, savjetuje se da ostanu kilometar udaljeni od kampusa, prenio je Fars izjavu IRGC-a.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakei je rekao da su Tehnološko sveučilište Isfahan i Sveučilište znanosti i tehnologije u Teheranu "samo dva od mnogih sveučilišta i istraživačkih centara koje su agresori namjerno napali tijekom proteklih 30 dana svoga ilegalnog rata protiv iranske nacije".
"Zapravo američko-izraelska agresija protiv Irana nastavlja otkrivati svoj pravi cilj: osakatiti znanstvene temelje i kulturnu baštinu naše zemlje sustavnim ciljanjem sveučilišta, istraživačkih centara, povijesnih spomenika i istaknutih znanstvenika", nastavio je Bakei.
"Suprotstavljanje iranskome 'nuklearnom programu' i 'neposrednoj prijetnji' bili su isključivo zlobni izgovori - puke izmišljotine osmišljene da bi prikrile njihovu pravu namjeru“, rekao je.
Izrael i Sjedinjene Države započeli su koordinirane napade na Iran 28. veljače za vrijeme pregovora o ograničenju sposobnosti zemlje da izradi nuklearno oružje. Iran je oduvijek inzistirao na tomu da njegov nuklearni program služi samo u mirnodopske svrhe.
Višetjedni napadi rezultirali su golemim razaranjima i mrtvima u zemlji koja se još uvijek oporavlja od brutalnoga vladina obračuna s prosvjednicima početkom ove godine.
Osim što je učinkovito zatvorio plovidbu Hormuškim tjesnacem, ključnom brodskom rutom za globalnu opskrbu naftom i plinom, Iran je odgovorio pokretanjem napada na Izrael, kao i na zemlje Perzijskog zaljeva koje su saveznice SAD-a.
Novi napadi Izraela na Teheran
Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su provele novi val napada na Teheran, ciljajući privremena zapovjedna središta i lokacije za proizvodnju oružja.
Kako navode, iranske vlasti su nakon ranijih napada premjestile dio zapovjednih centara u mobilne jedinice, no dio njih sada je uništen. IDF tvrdi i da su u napadima pogođeni zapovjednici koji su djelovali iz tih sjedišta.
Koliko je ljudi ubijeno u američko-izraelskom ratu protiv Irana?
Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države, a istovremeno je otvorilo novi front u Libanonu.
Reuters je objavio najnovije podatke za koje napominje da ih nije neovisno potvrdio.
IRAN
Američka skupina za ljudska prava HRANA izjavila je da je od izbijanja rata ubijeno 3461 osoba. Navela je da je 1551 od njih bilo civila, uključujući najmanje 236 djece.
Grupa tvrdi da njezini podaci dolaze iz terenskih izvješća, lokalnih kontakata, medicinskih i hitnih izvora, mreža civilnog društva, materijala otvorenog tipa i službenih izjava.
Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca izjavila je u petak da je u dosadašnjim američko-izraelskim napadima u Iranu ubijeno najmanje 1900 ljudi, a 20 000 ih je ozlijeđeno. Nije jasno uključuju li te brojke najmanje 104 osobe za koje je iranska vojska rekla da su ubijene u američkom napadu na iranski ratni brod kod Šri Lanke 4. ožujka.
LIBANON
Libanonske vlasti kažu da je od 2. ožujka u izraelskim napadima ubijeno 1189 ljudi, uključujući najmanje 124 djece.
Više od 400 boraca Hezbolaha ubijeno je otkako je libanonska oružana skupina pokrenula napade u novom ratu s Izraelom 2. ožujka, rekla su Reutersu dva izvora upoznata s brojem skupine. Nije jasno uključuje li broj poginulih koji su prijavile vlasti broj boraca.
IRAK
Najmanje 100 ljudi ubijeno je od početka krize, prema iračkim zdravstvenim vlastima. Među njima su civili, pripadnici Šiitskih narodnih mobilizacijskih snaga povezanih s Iranom, kurdski borci Pešmerge saveznici SAD-a i vojnici.
Jedan strani član posade ubijen je u napadu na tankere u blizini iračke luke, prema sigurnosnim dužnosnicima luke.
IZRAEL
Rakete lansirane iz Irana i Libanona prema Izraelu ubile su 19 ljudi u Izraelu, prema izraelskoj hitnoj pomoći. Izraelska vojska priopćila je da su četiri njihova vojnika također ubijena u južnom Libanonu. Odvojeno, izraelske snage su 22. ožujka promašile cilj i ubile izraelskog poljoprivrednika u blizini granice s Libanonom.
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
Trinaest pripadnika vojske je ubijeno. Šestero je potvrđeno mrtvima nakon što se američki vojni zrakoplov za opskrbu gorivom srušio iznad Iraka, priopćila je američka vojska, dok je sedam drugih poginulo u akciji tijekom operacija protiv Irana.
Dvanaest američkih vojnika ranjeno je, od kojih dvojica teško, u iranskom vojnom napadu na zračnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, rekao je američki dužnosnik Reutersu u petak.
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
Deset osoba ubijeno je u iranskim napadima, uključujući dva vojnika, prema vlastima UAE-a.
KATAR
Sedam osoba poginulo je 22. ožujka u smrtonosnoj padu helikoptera u katarskim teritorijalnim vodama nakon tehničkog kvara tijekom "rutinske dužnosti", prema katarskom ministarstvu obrane. Nisu dati daljnji detalji.
Četiri poginula bila su pripadnici katarskih oružanih snaga, jedan turski vojnik iz združenih snaga Katara i Turske, a dvojica tehničari koji su radili za turskog obrambenog diva ASELSAN.
KUVAJT
Vlasti su izvijestile o šest smrtnih slučajeva, uključujući dvije osobe ubijene u iranskim napadima, dva časnika ministarstva unutarnjih poslova i dva vojnika.
ZAPADNA OBALA
Četiri palestinske žene ubijene su u iranskom raketnom napadu na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael.
SIRIJA
Četiri osobe su ubijene kada je iranski projektil pogodio zgradu u južnom gradu Sweidi 28. veljače, izvijestila je državna novinska agencija SANA.
BAHREIN
Dvije osobe su ubijene u dva odvojena iranska napada, a posljednji je pogodio stambenu zgradu u glavnom gradu Manami, prema ministarstvu unutarnjih poslova.
Ministarstvo obrane UAE-a priopćilo je 24. ožujka da je jedan od njihovih civilnih izvođača radova ubijen u iranskom napadu na Bahrein. Izvođača radova identificirali su kao marokanskog državljanina.
OMAN
Dvije osobe su ubijene 13. ožujka u napadu dronom na industrijsku zonu u pokrajini Sohar, što su prvi smrtni slučajevi unutar zemlje, koja je bila domaćin posredničkih pregovora između SAD-a i Irana. Jedna je osoba ranije poginula kada je projektil pogodio tanker kod obale Muscata, rekao je upravitelj broda.
SAUDIJSKA ARABIJA
Dvije su osobe poginule kada je projektil pao na stambenu lokaciju u gradu Al-Kharj, jugoistočno od glavnog grada Rijada.
FRANCUSKA
Jedan francuski vojnik je poginuo, a šestero ih je ranjeno nakon napada dronom na sjeveru Iraka, gdje su pružali obuku za borbu protiv terorizma.
Bahreinska Alba potvrdila iranski napad na svoje objekte
Aluminium Bahrain, jedna od najvećih svjetskih talionica aluminija, poznata također kao Alba, potvrdila je u nedjelju ujutro da su njegovi objekti bili meta iranskog napada dan ranije, izvijestila je bahreinska državna novinska agencija.
Alba je izjavila da su dvije osobe lakše ozlijeđene u napadu, dodajući da procjenjuje štetu u objektima.
Potvrda dolazi nakon što je Iranska revolucionarna garda izjavila da je ciljala Albu i Emirates Global Aluminium kao odgovor na napade na dvije iranske čeličane.
Islamska revolucionarna garda (IRGC) je, bez navođenja detalja, rekla da te dvije tvrtke imaju veze s američkim vojnim i zrakoplovnim tvrtkama.
Reuters nije mogao neovisno provjeriti tvrdnje IRGC-a.
Alba je ranije u ožujku pokrenula zatvaranje triju linija za taljenje aluminija, što čini 19 posto njezinih kapaciteta, kako bi očuvala kontinuitet poslovanja usred stalnih poremećaja u Hormuškom tjesnacu, budući da zbog više sile koja je prouzročilo zatvaranje strateškog tjesnaca nije mogla isporučivati metal kupcima.
Zatvaranja su najnoviji utjecaj američko-izraelskog rata protiv Irana na sektor aluminija na Bliskom istoku, koji čini oko 9 posto globalne ponude.
Odvojeno, bahreinski Foulath Holding, matična tvrtka Bahrain Steela, proglasio je u subotu višu silu na svoje poslovanje zbog regionalnog sukoba i "povezanih sigurnosnih i logističkih poremećaja".
Rekla je da je situacija u regiji "stvorila okolnosti izvan kontrole grupe koje su utjecale na poslovanje i logistiku u svim dijelovima poslovanja grupe", bez pružanja detalja o veličini utjecaja.
