FOTO, VIDEO / Potpuno oduševljenje u Knessetu zbog uvođenja smrtne kazne za Palestince, Ben-Gvir otvorio šampanjac
Izraelski parlament u ponedjeljak je usvojio zakon kojim se smrt uvodi kao zadana kazna za Palestince osuđene pred vojnim sudovima za smrtonosne napade, ispunjavajući obećanje krajnje desnih saveznika premijera Benjamina Netanyahua.
Zakon bi se, piše Reuters, primjenjivao samo na izraelske državljane osuđene za ubojstvo čiji su napadi bili usmjereni na „uništenje Izraela“, što znači da bi se smrtna kazna primjenjivala na Palestince, ali ne i na židovske Izraelce koji su počinili slične zločine, tvrde kritičari.
Ben-Gvir otvorio šampanjac
Skupine za ljudska prava i palestinski čelnici osudili su donošenje izraelskog zakona, nazivajući tu mjeru kršenjem međunarodnog prava i inherentno diskriminatornom.
Zakon je zagovarao krajnje desni izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, koji je viđen kako slavi šampanjcem u parlamentu nakon što je zakon usvojen s 62 glasa za i 48 protiv, javlja AlJazeera.
VIDEO | Israeli National Security Minister Ben Gvir, outside the Knesset chamber, celebrates the passing of the death penalty law for Palestinian detainees, describing it as historic and saying, “Soon we will count them one by one.” pic.twitter.com/yc4Aan0dLf— The Cradle (@TheCradleMedia) March 30, 2026
„Stvorili smo povijest“, napisao je Ben-Gvir u objavi na društvenim mrežama odbacujući međunarodne pozive da se zakon povuče. „I poručujem ljudima u Europskoj uniji koji su vršili pritisak i prijetili Državi Izrael: Ne bojimo se, nećemo se pokoriti“, rekao je.
Zakon dolazi usred porasta izraelskih vojnih i doseljeničkih napada na Palestince na Zapadnoj obali, kao i tisuća uhićenja, u sjeni izraelskog genocidnog rata u Gazi. Udruga za građanska prava u Izraelu priopćila je da je podnijela žalbu izraelskom Vrhovnom sudu protiv tog zakona.
Evo kratkog pregleda reakcija zagovornika ljudskih prava i čelnika na zakon o smrtnoj kazni:
Palestinska samouprava
Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je zakon kao „opasnu eskalaciju“.
U objavi na društvenim mrežama ministarstvo je naglasilo da „Izrael nema suverenitet nad palestinskom zemljom“ na okupiranom teritoriju.
„Ovaj zakon ponovno razotkriva prirodu izraelskog kolonijalnog sustava, koji nastoji legitimizirati izvansudska ubojstva pod krinkom zakonodavstva“, navodi se.
Ured UN-a za ljudska prava
Ured UN-a za ljudska prava u Palestini pozvao je Izrael da „odmah ukine diskriminatorni zakon o smrtnoj kazni“, ističući da ta mjera krši obveze države prema međunarodnom pravu.
„Ujedinjeni narodi protive se smrtnoj kazni u svim okolnostima. Provedba ovog novog zakona kršila bi zabranu okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg kažnjavanja prema međunarodnom pravu“, objavio je ured na platformi X.
„Osim toga, ovaj zakon dodatno učvršćuje izraelsko kršenje zabrane rasne segregacije i aparthejda jer će se primjenjivati isključivo na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali i u Izraelu, koji su često osuđeni nakon nepravednih suđenja.“
Amnesty International
Globalna organizacija za ljudska prava pozvala je izraelske vlasti da ukinu zakon, koji je opisala kao „javni prikaz okrutnosti, diskriminacije i potpunog prezira prema ljudskim pravima“.
Erika Guevara-Rosas, viša direktorica za istraživanje, zagovaranje, politike i kampanje Amnesty Internationala, istaknula je da zakon dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je Izrael odbacio sve optužbe protiv vojnika optuženih za seksualno zlostavljanje palestinskog pritvorenika.
„Godinama svjedočimo zabrinjavajućem obrascu očitih izvansudskih egzekucija i drugih nezakonitih ubojstava Palestinaca – pri čemu počinitelji također uživaju gotovo potpunu nekažnjivost“, rekla je Guevara-Rosas u priopćenju.
„Ovaj novi zakon koji dopušta pogubljenja uz odobrenje države vrhunac je takvih politika.“
Vijeće Europe
Alain Berset, glavni tajnik Vijeća Europe, osudio je donošenje zakona kao „ozbiljan korak unatrag“.
„Smrtna kazna je pravni anakronizam nespojiv sa suvremenim standardima ljudskih prava. Štoviše, svaka primjena smrtne kazne koja bi se mogla smatrati diskriminatornom neprihvatljiva je u državi koja se temelji na vladavini prava“, rekao je Berset u priopćenju.
Također je istaknuo da je Izrael stranka u nekoliko konvencija Vijeća Europe i sudjeluje u više mehanizama suradnje.
„U tom kontekstu, Vijeće Europe pomno će pratiti daljnji razvoj događaja vezan uz ovaj zakon. Ispitat će njegove implikacije za konvencije Vijeća Europe čija je Izrael stranka, kao i za mehanizme suradnje u kojima ta država sudjeluje“, rekao je Berset.
Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani
U objavi na društvenim mrežama nekoliko sati prije službenog usvajanja zakona, Tajani je rekao da su Italija, Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo zatražile od izraelske vlade da povuče prijedlog zakona.
„Preuzete obveze, posebno kroz rezolucije izglasane u Ujedinjenim narodima o moratoriju na smrtnu kaznu, ne mogu se zanemariti“, napisao je Tajani na platformi X.
„Za nas je život apsolutna vrijednost; prisvajanje prava da ga se oduzme radi kažnjavanja nehumana je mjera koja krši dostojanstvo osobe.“
