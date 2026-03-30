Europa duboko zabrinuta: Izrael izglasao zakon o smrtnoj kazni
Francuska, Njemačka, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo izražavaju zabrinutost zbog „de facto diskriminatornog karaktera zakona“.
Izraelski parlament izglasao je zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince osuđene za smrtonosne napade, mjeru koju su europske zemlje i organizacije za ljudska prava oštro kritizirale kao diskriminatornu, piše The Guardian.
Zakon propisuje smrtnu kaznu kao zadanu kaznu za Palestince na izraelski okupiranoj Zapadnoj obali koji budu proglašeni krivima za namjerno izvođenje smrtonosnih napada koje vojni sud smatra terorističkim djelima.
Prema prijedlogu zakona, osuđeni na smrt bit će smješteni u poseban objekt bez posjeta, osim od ovlaštenog osoblja, a pravne konzultacije odvijat će se isključivo putem videoveze. Pogubljenja će se provoditi u roku od 90 dana od izricanja presude.
Izrael je rijetko primjenjivao smrtnu kaznu, koristeći je samo u iznimnim slučajevima, a nacistički ratni zločinac Adolf Eichmann bio je posljednja osoba pogubljena, 1962. godine. Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, jedan od najglasnijih zagovornika zakona, više je puta nosio značku u obliku omče, simbolizirajući pogubljenja prema ovom prijedlogu. Opisao je vješanje kao "jednu od opcija“ uz električnu stolicu ili "eutanaziju“, tvrdeći da su neki liječnici ponudili pomoć.
Sigurnosni odbor unio je određene izmjene u zakon, koji je prošlog tjedna prošao prvo glasanje. Izraelski javni servis KAN izvijestio je da će se pogubljenja provoditi vješanjem.
Ova mjera omogućit će sudovima izricanje smrtne kazne bez zahtjeva tužiteljstva i bez potrebe za jednoglasnom odlukom, već će biti dovoljna obična većina. Vojni sudovi na okupiranoj Zapadnoj obali također će imati ovlasti izricati smrtne kazne, uz mogućnost da ministar obrane iznese svoje mišljenje.
Za Palestince pod okupacijom zakon zatvara mogućnosti žalbe ili pomilovanja, dok bi zatvorenici kojima se sudi unutar Izraela mogli imati kazne preinačene u doživotni zatvor.
Zakon, koji je pokrenula krajnje desna stranka Otzma Yehudit pod vodstvom Ben-Gvira, izazvao je oštre kritike protivnika koji upozoravaju da bi predstavljao značajnu eskalaciju izraelske kaznene politike.
Vojni dužnosnici i ministarstva upozorili su da bi zakon mogao kršiti međunarodno pravo i izložiti izraelsko osoblje riziku od uhićenja u inozemstvu.
Nakon stupanja na snagu, zakon formalno postaje važeći, ali ga još uvijek može preispitati – i potencijalno poništiti – izraelski Vrhovni sud.
Europske zemlje ranije su izrazile "duboku zabrinutost“ zbog izraelskih planova da prošire primjenu smrtne kazne kroz zakon koji bi mogao nerazmjerno pogoditi Palestince, piše Al Jazeera.
U izjavi koju je u nedjelju podijelilo njemačko Ministarstvo vanjskih poslova, ministri vanjskih poslova Francuske, Njemačke, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva izrazili su „duboku zabrinutost“ zbog zakona koji bi mogao biti izglasan.
„Posebno smo zabrinuti zbog de facto diskriminatornog karaktera zakona. Usvajanje ovog zakona moglo bi ugroziti obveze Izraela u pogledu demokratskih načela“, navodi se.
"Ove izmjene znače da se najekstremnija i neopoziva kazna rezervira za Palestince i koristi kao oružje protiv njih“, poručila je organizacija za ljudska prava u veljači.
Tada je desetak stručnjaka Ujedinjenih naroda za ljudska prava upozorilo da bi zakon uklonio „sudsku i tužiteljsku diskreciju“ te spriječio sudove da uzmu u obzir „pojedinačne okolnosti, uključujući olakotne čimbenike, i izreknu razmjernu kaznu koja odgovara zločinu“.
Također u nedjelju, čelnik Vijeća Europe Alain Berset uputio je apel Izraelu u vezi s nacrtom zakona. „Vijeće Europe protivi se smrtnoj kazni na svim mjestima i u svim okolnostima“, rekao je, pozvavši vlasti da odustanu od nje.
