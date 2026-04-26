FOTO, VIDEO / Trump o napadaču: Izgledao je prilično zlobno

Snage reda zatražile su da napustimo prostor, u skladu s protokolom, što ćemo i učiniti odmah. Održat ću konferenciju za novinare za 30 minuta iz sobe za brifinge u Bijeloj kući. Prva dama, kao i potpredsjednik i svi članovi Kabineta, u potpunosti su sigurni, napisao je Donald Trump na Truth Socialu.
"Znate, jurišao je s udaljenosti od 50 metara, tako da je bio jako daleko od sobe. Kretao se. Stvarno se kretao", rekao je Donald Trump nakon što je svečana večera otkazana.
Dužnosnici vjeruju da je on "usamljeni vuk" koji je djelovao sam, rekao je Trump, dodajući: "Bio je to tip koji je izgledao prilično zlobno kad je bio na podu." Trump je rekao da su savezni agenti pretresali kalifornijski dom osumnjičenog strijelca.
"Obratit ćemo vam se za pola sata. Razgovarao sam sa svim odgovornim predstavnicima događaja i ponovno ćemo ga zakazati unutar 30 dana.
Kakva večer u Washingtonu. Tajna služba i snage reda odradile su fantastičan posao. Djelovali su brzo i hrabro. Napadač je priveden i preporučio sam da se „nastavi program“, ali ćemo se u potpunosti voditi uputama snaga reda. Oni će uskoro donijeti odluku. Bez obzira na tu odluku, večer će biti znatno drugačija od planiranog i jednostavno ćemo to morati ponoviti", dodao je američki predsjednik koji je na Truth Socialu objavio i videoincidenta.
