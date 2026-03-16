Zapadne sile 'upozorile' Izrael protiv invazije na Libanon

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku 2. ožujka nakon što je pokret otpora Hezbolah, saveznik Irana, otvorio vatru na Izrael. Skupina je izjavila da joj je cilj osvetiti ubojstvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana.
Izrael je odgovorio ofenzivom u kojoj je u Libanonu ubijeno više od 880 ljudi. Prema libanonskim vlastima, više od milijun ljudi protjerano je iz svojih domova, a više od 130.000 živi u kolektivnim skloništima. Izrael je Libanonu zaprijetio ofenzivom koja bi mogla doseći razmjere razaranja u Gazi.
"Značajna izraelska kopnena ofenziva imala bi razorne humanitarne posljedice i mogla bi dovesti do dugotrajnog sukoba", navodi se u zajedničkoj izjavi Kanade, Francuske, Velike Britanije, Njemačke i Italije.
Dodaje se da je "humanitarna situacija u Libanonu, uključujući kontinuirano masovno raseljavanje, već duboko alarmantna".
U izjavi se navodi da zemlje podržavaju napore libanonske vlade da razoruža Hezbolah.
"Duboko smo zabrinuti zbog eskalacije nasilja u Libanonu i pozivamo na smisleno sudjelovanje izraelskih i libanonskih predstavnika u pregovorima o održivom političkom rješenju", priopćile su zemlje, pozivajući na "hitnu deeskalaciju".
