Zapadne sile 'upozorile' Izrael protiv invazije na Libanon

Izrael je odgovorio ofenzivom u kojoj je u Libanonu ubijeno više od 880 ljudi. Prema libanonskim vlastima, više od milijun ljudi protjerano je iz svojih domova, a više od 130.000 živi u kolektivnim skloništima. Izrael je Libanonu zaprijetio ofenzivom koja bi mogla doseći razmjere razaranja u Gazi.