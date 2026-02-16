Oglas

Jack Lang

Francuska zbog povezanosti s Epsteinom započela istragu protiv bivšeg ministra kulture

Hina
16. velj. 2026. 15:21
President of the Institut du Monde Arabe (IMA - Arab World Institute) Jack Lang delivers a speech during a farewell ceremony after he resigned from the presidency of the IMA
Charlotte SIEMON / AFP

Ured francuskog financijskog tužitelja naložio je provođenje pretraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture Jacka Langa u sklopu istrage povezane sa slučajem Epstein.

Istraga protiv 86-godišnjeg Jacka Langa i njegove kćeri Caroline vodi se zbog sumnje na pranje novca i tešku poreznu prijevaru. Među prostorijama koje se pretražuju nalazi se Institut arapskog svijeta (IMA) u Parizu, objavilo je tužiteljstvo u ponedjeljak.

Lang je podnio ostavku na mjesto predsjednika instituta nakon početka istrage. Imena njih dvoje pojavljuju se u dokumentima koje je objavilo američko pravosuđe u sklopu afere oko američkog multimilijunaša i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Ured javnog tužitelja navodi da se istrage tiču navodnih financijskih veza između njih dvoje i Epsteina.

Francuski mediji izvijestili su da je riječ o tvrtki koju je osnovao Epstein sa sjedištem u poreznoj oazi u kojoj je Caroline Lang držala polovicu dionica. Jack Lang ocijenio je optužbe neutemeljenima te se do sada pozivao na svoju „naivnost” u pogledu odnosa s Epsteinom.

Lang, socijalist, bio je ministar pod bivšim predsjednikom Françoisom Mitterrandom tijekom 1980-ih i 1990-ih godina te je bio istaknuti zagovornik kulture u Francuskoj. Između ostalog, pokrenuo je Praznik glazbe, koji se danas slavi diljem svijeta 21. lipnja. Lang je bio na čelu uglednog kulturnog instituta od 2013. godine.

Teme
Jack Lang Jeffrey Epstein epstein dosjei istraga porezna prijevara pranje novca

