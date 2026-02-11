Novoobjavljeni dokument iz dosjea Jeffreyja Epsteina dodatno dovodi u pitanje tvrdnje Donalda Trumpa da nije znao za Epsteinovo zlostavljanje maloljetnica.
Oglas
Trump je 2019. rekao da “nije imao pojma” da Epstein zlostavlja djevojke, a prošle godine tvrdio je da ne zna zašto je Ghislaine Maxwell regrutirala Virginiju Giuffre iz Mar-a-Laga. Međutim, prema FBI-jevom intervjuu iz 2019. s tadašnjim šefom policije u Palm Beachu, Trump je oko 2006. rekao da mu je drago što policija “zaustavlja” Epsteina jer su “svi znali da to radi”. Navodno je spomenuo i situaciju u kojoj je bio s Epsteinom i tinejdžericama te je “brzo otišao”.
Bijela kuća nije potvrdila je li se taj razgovor dogodio, ali tvrdi da to ide u prilog Trumpovoj tvrdnji da je prekinuo odnose s Epsteinom početkom 2000-ih i da ga je smatrao “jezivim”.
Neka imena počinitelja objavljvena
Objava milijuna stranica dokumenata otvorila je nova pitanja. Neki zastupnici koji su imali uvid u neredigirane dokumente tvrde da su bila skrivena imena muškaraca koji bi mogli biti potencijalni suučesnici. Ministarstvo pravosuđa isprva je tvrdilo da su redigirana samo imena ženskih žrtava, no kasnije su neka muška imena ipak objavljena.
The White House on Epstein: "We're moving on from that"— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) February 11, 2026
No, we are not. pic.twitter.com/Lf3gZZGZCK
FBI-jev direktor Kash Patel ranije je izjavio da nema vjerodostojnih dokaza da je Epstein trgovao djevojkama za druge osobe. No republikanski zastupnik Thomas Massie i demokrat Ro Khanna tvrde da dokumenti sadrže najmanje šest imena osoba koje su “vjerojatno kompromitirane”. Ipak, samo pojavljivanje imena u dokumentima ne znači dokaz kaznenog djela.
Patel je također u Kongresu rekao da se Trumpovo ime u dosjeima ne pojavljuje 100 puta, ali prema izvještajima CNN-a Trumpovo ime spominje se više od 1.000 puta (uz napomenu da dio dokumenata čine duplikati), piše CNN.
Što je s Lutnickom?
Ministar trgovine Howard Lutnick također je tvrdio da je prekinuo sve veze s Epsteinom 2005., no dokumenti pokazuju da je i nakon toga pokušavao stupiti u kontakt s njim. U Kongresu je potvrdio da je 2012. s obitelji posjetio Epsteinov otok, što je opisao kao kratki ručak tijekom obiteljskog odmora.
Sve u svemu, objavljeni dokumenti u više navrata proturječe ranijim izjavama Trumpa i nekih članova njegove administracije o njihovim vezama s Epsteinom i sadržaju dosjea.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas