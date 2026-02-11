Trump je 2019. rekao da “nije imao pojma” da Epstein zlostavlja djevojke, a prošle godine tvrdio je da ne zna zašto je Ghislaine Maxwell regrutirala Virginiju Giuffre iz Mar-a-Laga. Međutim, prema FBI-jevom intervjuu iz 2019. s tadašnjim šefom policije u Palm Beachu, Trump je oko 2006. rekao da mu je drago što policija “zaustavlja” Epsteina jer su “svi znali da to radi”. Navodno je spomenuo i situaciju u kojoj je bio s Epsteinom i tinejdžericama te je “brzo otišao”.