"Smijale su se"
Svjedočanstvo Epsteinove žrtve: "Uvijek sam imala osjećaj da me promatra. Nije bilo načina za bijeg"
Lanac trgovine ljudima koji je vodio Jeffrey Epstein protezao se sve do južne obale Afrike – održavan nevidljivim lancima psihološkog zarobljeništva koji su njegove žrtve godinama držali u zamci.
„Nevidljivi lanci je dobar opis, bilo je kao da sam nevidljivo vezana lisicama“, kaže 43-godišnja Juliette Bryant.
„Nikada čak nisam rekla ni svojoj obitelji, nikome nisam ispričala što mi se dogodilo s njim sve dok nije umro.“
„Činilo se kao da mi se svi snovi ostvaruju jer je moja obitelj financijski teško živjela, a ja sam zaista željela pokušati nešto promijeniti za njih.“
Tri tjedna nakon što je Epsteina prvi put upoznala u restoranu u Cape Townu – gdje je bio i Bill Clinton na službenom putovanju vezanom uz podizanje svijesti o AIDS-u, u pratnji glumaca Kevina Spaceyja i Chrisa Tuckera – Juliette je krenula na let za New York, na svoje prvo putovanje izvan Južnoafričke Republike.
"Potapšao je sjedalo pokraj sebe"
Nekoliko sati nakon dolaska u New York rečeno joj je da putuje dalje na Karibe. Vozač ju je ostavio na pisti zračne luke Teterboro u New Jerseyju, gdje se ukrcala u privatni zrakoplov. Ondje su je čekali Epstein i žene za koje tvrdi da su je prvotno vrbovale u Cape Townu, kako bi zajedno odletjeli na njegov privatni otok.
„Potapšao je sjedalo pokraj sebe… i ja sam otišla i sjela. Za jednu mladu osobu to je bila izuzetno zbunjujuća situacija.
„Čim je zrakoplov poletio, počeo me nasilno dodirivati među nogama, i potpuno sam se uspaničila. Odjednom sam shvatila – Bože moj, moja obitelj me više nikada neće vidjeti, ti ljudi bi me mogli ubiti.
„One [žene] su se smijale. Bila sam užasnuta.“
Malo je vjerojatno da je bila jedina mlada žena koju je Epstein iz Cape Towna odveo u lanac trgovine ljudima. E-poruke iz tzv. Epsteinovih spisa pokazuju podatke o letovima neimenovanih putnica koje su prevožene iz Cape Towna u London, Atlantu i New York sve do kraja 2018. godine.
Juliette kaže da nije bila prisiljavana na odnose s drugim muškarcima, ali da ju je Epstein više puta silovao.
"Pozvali bi me u njegovu sobu"
„Viđala bih ga za ručkom, doručkom i večerom, a zatim bi me pozvali u njegovu sobu. Inače ga nisam puno viđala, stalno je negdje radio.
„Tamo sam puno vremena provodila sama. Sjedila bih uz bazen ili čitala knjige. U kuhinji sam pronašla i jednokratne fotoaparate pa sam njima fotografirala dok sam bila ondje.“
Juliettine fotografije izmjenjuju prizore nasmiješenih lica u zagrljaju drugih mladih žena i potresne portrete pustoši i samoće.
„Nije bilo načina da pobjegnem. Uzeli su mi putovnicu, a do tada smo već sletjeli na jedan od karipskih otoka i potom su nas helikopterom odvezli na njegov otok. Nije bilo nikakve šanse za bijeg. Nisam dovoljno snažna da otplivam. Ne bih mogla otplivati odande.“
Njezino zatočeništvo nije bilo samo fizičko. Čak i nakon što je vraćena u Cape Town, ponovno je letjela u Epsteinove nekretnine u New Yorku, Palm Beachu, Parizu i Novom Meksiku, gdje kaže da je susretala žene i maloljetne djevojke iz Brazila, Rumunjske, Francuske i Španjolske.
Juliette kaže da i dalje pokušava shvatiti razmjere Epsteinova mračnog sustava, istodobno se boreći s psihološkim oporavkom i stalnom izloženošću vijestima o svom zlostavljaču.
„Otvorim Facebook i vidim Epsteinovo lice. Otvorim X i vidim Epsteinovo lice. Uključim vijesti i opet je ondje. Iskreno, bilo je trenutaka kada mi je od toga fizički pozlilo, jednostavno je stalno prisutan i nema načina da se od toga pobjegne.“
Kontroverzna objava najnovijih Epsteinovih spisa od strane američkog Ministarstva pravosuđa dovela je do toga da su deseci ranjivih žrtava razotkriveni zbog nedovoljno zacrnjenih podataka. Juliettine e-poruke Epsteinu objavljene su bez redakcije te pokazuju da mu je izražavala podršku uoči njegova suđenja 2008. godine i nastavila s njim komunicirati do 2017.
„Kad god sam slala e-poruke, bilo je to dok sam pila ili kad sam prolazila kroz neku vrstu sloma… Uvijek sam imala osjećaj da me promatra, i to je također bio razlog zašto sam mu pisala.
„Nemam što skrivati. Naravno da je bilo uznemirujuće jer to zbunjuje ljude, ali taj je čovjek imao strašan utjecaj na moj um.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare