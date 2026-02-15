Svjedočanstvo Epsteinove žrtve: "Uvijek sam imala osjećaj da me promatra. Nije bilo načina za bijeg"

Nekoliko sati nakon dolaska u New York rečeno joj je da putuje dalje na Karibe. Vozač ju je ostavio na pisti zračne luke Teterboro u New Jerseyju, gdje se ukrcala u privatni zrakoplov. Ondje su je čekali Epstein i žene za koje tvrdi da su je prvotno vrbovale u Cape Townu, kako bi zajedno odletjeli na njegov privatni otok.