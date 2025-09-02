Francuske bolnice dobile upute da se pripreme za mogući rat: "U idućih 180 dana"

Francuske bolnice dobile su u srpnju naputak da do ožujka 2026. budu spremne za “veliki vojni angažman”, uključujući zbrinjavanje do 15 tisuća ranjenih vojnika. Ministarstvo zdravstva upozorenje je poslalo u sklopu kriznog planiranja, a ministrica Catherine Vautrin poručila je da je riječ o „normalnoj mjeri predostrožnosti”.
Francuske bolnice primile su upozorenje da se do ožujka 2026. godine pripreme za "veliki vojni angažman". Iako je vijest prvi objavio satirični tjednik Le Canard enchaîné, informaciju je kasnije potvrdila i ministrica zdravstva Catherine Vautrin, piše metro.co.uk.
U dopisu, koji je francusko Ministarstvo zdravstva poslalo još u srpnju, navodi se kako bolnice moraju biti spremne za potencijalno "veliko vojno raspoređivanje". Od zdravstvenih ustanova se traži da osiguraju kapacitete za liječenje ranjenih francuskih i stranih vojnika, s mogućnošću zbrinjavanja između 10.000 i 15.000 ljudi u razdoblju do 180 dana. U sklopu planiranja spominje se i uspostava medicinskih sabirnih mjesta u blizini luka i zračnih luka kako bi se omogućio brzi transport vojnika.
🇫🇷FRANCE ORDERS HOSPITALS TO PREP FOR WAR— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 2, 2025
French hospitals have been told to prepare for a “major engagement” in Europe by March 2026, as fears of a full-scale war with Russia surge across NATO.
Leaked documents reveal France is bracing for mass casualties - not just from its… https://t.co/b4UIbFMJdQ pic.twitter.com/LbnQqnfYC0
"Normalna mjera predostrožnosti"
Ministrica Vautrin umanjila je zabrinutost, ističući kako se radi o standardnoj proceduri. "Savršeno je normalno da zemlja predviđa krize i njihove posljedice. To je dio predviđanja, baš kao i strateško gomilanje zaliha", izjavila je.
Dodala je i podsjetnik na prethodna iskustva: "Nisam još bila na dužnosti kada je izbila pandemija Covid-19, ali nemojmo zaboraviti da smo tada bili bez riječi da opišemo koliko je zemlja bila nespremna."
Vodiči za preživljavanje
Ova mjera dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Francuska izdala "vodiče za preživljavanje". Priručnik na 20 stranica sadrži 63 savjeta o tome kako se građani mogu zaštititi od oružanih sukoba, prirodnih katastrofa, industrijskih nesreća i nuklearnih prijetnji. Vlada inzistira da priručnik nije objavljen zbog prijetnje Vladimira Putina, već da je u pripremi od 2022. godine kao odgovor na lekcije naučene tijekom pandemije.
Unatoč tome, priručnik nudi savjete o postupanju u slučaju nuklearnog napada i o pridruživanju lokalnim obrambenim snagama. Francuski list Le Figaro navodi kako bi objava mogla sugerirati da Francuska "reagira na nestabilnu međunarodnu situaciju". U skladu s tim Francuska je, poput Ujedinjenog Kraljevstva, povećala svoju obrambenu potrošnju s 2% na 3 do 3,5% BDP-a.
Najnovije
