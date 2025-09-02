Djevojčicu (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren

Malenu Ukrajinku (5) ugrizao je poskok ovoga petka na plaži u hvarskoj uvali Dubovica, gdje je bila na odmoru sa svojom obitelji.
Oglas
"Djevojčica se tijekom ručka s prijateljima igrala u blizini kafića, nekoliko metara od nas. Odjednom je dotrčala i rekla da ju je ugrizla zmija, nismo mogli vjerovati", rekla je majka malene Ukrajinke za 24sata.
Majka ističe i kako je djetetu odmah pozlilo, da je počelo povraćati i gubiti svijest, a noga, na mjestu ugriza, potpuno je poplavila.
"Vlasnik kafića odmah je pozvao Hitnu pomoć. Da bi ubrzao stvari, odvezao nas je do ceste svojim automobilom. Na putu do grada prešli smo u vozilo Hitne pomoći, kojim su nas odvezli do helikoptera pa dalje njime u splitsku bolnicu. Tijekom vožnje dijete je stalno gubilo svijest i povraćalo, bilo je užasno gledati" - govori majka dodajući da su za manje od sat vremena bili u Splitu.
"Noga je na mjestu ugriza postupno poplavjela. U bolnici su potvrdili da je riječ o poskoku. Nakon dolaska u bolnicu dobili smo protuotrov i upozorili su nas na moguće komplikacije s nogom. Nakon protuotrova dijete se osjećalo bolje, ali noga je bila otečena. Kći je bila na intenzivnoj njezi", govori majka.
Liječnici su davali sve od sebe da uspiju spasiti nogu maloj Ukrajinki, a majka ističe kako je sve bilo vrlo iscrpno.
Spasili joj život
"Rekli su nam kako postoji ozbiljna opasnost od gubitka noge. Sljedećeg jutra liječnici su me pozvali i rekli da je potrebna hitna operacija", govori majka, koja priznaje da joj je bilo teško potpisati papire da joj dijete vode na takvu operaciju.
Nakon operacije, koja je uspješno prošla, dijete su premjestili na kirurški odjel. U bolnici je i dalje, svakodnevno prolazi bolna previjanja, a jučer je podvrgnuta i drugoj operaciji zatvaranja rana.
"Teško mi je i gledati je. Noge su joj pune šavova, još prima infuzije i antibiotike. Ali liječnici su čudo napravili. Spasili su joj život, ali i nogu. Zahvalna sam im beskrajno", govori majka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas