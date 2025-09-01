Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Đivo Đurović, analitičar, urednik i Telegramov novinar.
Kako Đivo Đurović tumači jačanje desnice i brojne prijepore oko tumačenja Ustava, legalnosti određenih pozdrava i umjetničkih sloboda?
"Ja ću reći što mene zbunjuje oko toga. Kada pogledamo širi kontekst, postoje određeni trendovi, od Trumpa, Brexita, jačanja populističkih, desnih, filofašističkih političkih snaga. Ono što mene čudi, a to je najveća optužnica za premijera Andreja Plenkovića, jest to da se tako nešto nije dogodilo prije. A nije se dogodilo jer smo imali izbore", kazao je.
"Bili smo u ciklusu od skoro dvije godine neprestanih izbora. U tom periodu je sve bilo mirno jer je to odgovaralo HDZ-u i Plenkoviću. Odgovaralo im je da nema ustašluka i ekstremizma. Kada je HDZ na izborima osigurao svoje pozicije, onda se to sve pustilo, nije bilo važno. Sada vidimo što se događa kada je HDZ zainteresiran da pusti ustašluk iz boce. To je sve prvenstveno odgovornost Andreja Plenkovića osobno, kao premijera."
Dodao je kako je Plenković na neki način iznevjerio povjerenje jednog broja ljudi koji su mislili da je on najbolja politička opcija u Hrvatskoj.
"Svi mi koji smo vjerovali da je on bolja opcija, da nije najgori političar od svih koje možemo imati, gadno smo se prevarili. Ja se kajem."
Bi li HDZ bio sretniji s Ivanom Anušićem?
"Vjerojatno bi, ali meni je svaki ustašluk neprihvatljiv. Tako da mislim da je svejedno, jedno i drugo je loše. Dokle god je "Za dom spremni" prihvatljivo na bilo kojoj razini, meni je ta vlast neprihvatljiva, svejedno je tko je premijer - Plenković, Anušić ili Tomislav Karamarko", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
