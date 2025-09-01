napao lijevi establishment
Plenković: "Atmosferu netrpeljivosti u hrvatskom društvu je izvorno inspirirao Milanović"
Plenković je komentirao sve češće tvrdnje o demokratskom nazadovanju
Jedan od novinara premijera je podsjetio na njegovu raniju izjavu u kojoj je rekao da bi, kada bi se danas održavao referendum o članstvu Hrvatske u Europskoj uniji, šansa za njen ulazak bila "fifty-fifty" usliijed, kako je rekao, promjene narativa u korist onog - protueuropskog.
Najdesnija Vlada od 2023.? "Jeste li ozbiljni?"
Na opasku da je sadašnji sastav Vlade najdesniji od 2013., kada je Hrvatska postala članicom EU-a, pritom spomenuvši i prijetnje umjetnicima, kao i nazadovanje demokratskih vrijednosti koje one podrazumijevaju, Plenković je odgovorio: "Je li to ozbiljno mislite ili citirate druge?"
"To može reći samo netko tko je potpuno neinformiran o tome gdje je Hrvatska danas", rekao je.
Komentirajući stanje slobode govora, premijer je rekao da "teško da bi mogli biti slobodniji nego što jesmo. Recite kome se nešto uvjetuje, cenzurira... Permanentno se nastoji kreirati neka atmosfera koja bi stvorila neki osjećaj dramatičnosti. Prva histerija i hiperventiliranje lijevih opcija bila je predvođena kršiteljem Ustava Milanovićem jer su stvorili izvanrednu atmosferu na proljeće 2024.", rekao je Plenković u Bledu.
"Ljudi nažalost vjeruju našem predsjedniku"
"Dio ljudi vjeruje, nažalost, pro-ruski orijentiranom predsjedniku koji je nažalost dva put dobio podršku hrvatskih građana. Licemjeri nas napadaju da smo desni jer smo u koaliciji s DP-om. Posebno ću apostrofirati ljude koji tada nisu htjeli s nama ići u koaliciju, a to su IDS, lista Matije Posavca i Fokus. Oni nisu htjeli. Znate zašto nisu htjeli? Jer su se bojali lokalnih izbora i europskih izbora", smatra on prepisujući to - strahu od HDZ-a.
"Atmosferu netrpeljivosti u hrvatskom društvu je izvorno inspirirao Milanović", podcrtao je ocijenivši to "startom polarizacije u društvu."
Što se tiče Vlade:
"Niti mi izazivamo revizionizam, niti promoviramo ustašluk, niti smo nešto posebno u smislu političke filozofije ove vlade u odnosu na ranije desni. Desni utoliko što smo išli u koaliciju da nam se ne bi dogodio scenarij da nam vladu sastavljaju relativni gubitnici na izborima. Takvih ima dosta. Ja sam bio protiv toga da nam na čelo vlade dođu oni koji nisu pobijedili na izborima."
"Mi smo tu, stabilni smo što se tiče prava manjina, što se tiče financiranja prava manjina... Pitajte bilo koga od manjinskih zastupnika imaju li neki problem u financiranju projekata koji su za njih jako bitni."
Na komentar o radikalizaciji društva:
"Kažem jedno odlučno ne jednoj fabriciranoj histerizaciji, hiperventiliranju brojnih aktera."
"Ja bih trebao vraćati duha iz boce"
Komentar na gostovanje Pupovca da se nalazimo u opasnom trenutku (današnje gostovanje na N1), produbljujete li podjele u društvu, možete li imati pomirljiviji ton - pitanje novinara:
"Ne mogu imati pomirljiviju reakciju, kada je cijeli napor lijevog političkog establišmenta mene osobno proglasio odgovornim za puštanjem nekakvog duha iz boce, i sada bih ga ja trebao vraćati."
Zbog čega ste išli na generalnu probu večer prije koncerta Thompsona, je li vam žao?
"Ne nije, drago mi je da sam bio. Moja djeca jako vole njegove pjesme, ljudi s kojima sam ja dobar vole njegove pjesme, meni kao premijeru je bilo u interesu da vidim kako ide priprema za događaj u mojem gradu u kojem sam se rodio, u kojem živim, u kojem dobijam izborne mandate, i u zemlji u kojoj sam najduže premijer u povijesti nezavisne Hrvatske."
