Plenković: "Atmosferu netrpeljivosti u hrvatskom društvu je izvorno inspirirao Milanović"

"Ne nije, drago mi je da sam bio. Moja djeca jako vole njegove pjesme, ljudi s kojima sam ja dobar vole njegove pjesme, meni kao premijeru je bilo u interesu da vidim kako ide priprema za događaj u mojem gradu u kojem sam se rodio, u kojem živim, u kojem dobijam izborne mandate, i u zemlji u kojoj sam najduže premijer u povijesti nezavisne Hrvatske."