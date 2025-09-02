Vremenska prognoza
Nevrijeme već zahvatilo Istru, Meteoalarm na visokom stupnju
Naoblačenje je već zahvatilo zapad zemlje, pljušti i grmi već na zapadnoj obali Istre, u nastavku utorka oborina će se širiti i drugdje.
Duž Jadrana i uz Jadran mjestimice može biti izraženije oborine, čak i južnije duž obale, osobito tijekom večeri i noći. Na snazi je upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Nestabilno će biti i tijekom srijede, još lokalno s kišom i pljuskovima, češćima u unutrašnjosti zemlje. Malo manje toplo.
U četvrtak stabilnije i sunčanije, u skladu s tim i toplije.
Petak će također većim dijelom biti pretežno sunčan i uglavnom suh, no navečer može biti kiše i pljuskova u najsjevernijim predjelima.
Posve stabilno neće biti niti tijekom subote. U unutrašnjosti su lokalno mogući pljuskovi.
Nedjelja će posvuda biti većinom suha i pretežno sunčana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
