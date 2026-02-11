FT: Zelenski će 24. veljače objaviti planove za predsjedničke izbor i veliki referendum

Prošlog je tjedna Reuters izvijestio da bi se, prema okviru o kojem razgovaraju američki i ukrajinski pregovarači, svaki mirovni sporazum trebao staviti na referendum ukrajinskim biračima
Izbori za predsjednika i referendum
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski namjerava 24. veljače objaviti planove za održavanje predsjedničkih izbora i referenduma, objavio je u srijedu Financial Times, pozivajući se na ukrajinske i europske dužnosnike uključene u proces.
Prošlog je tjedna Reuters izvijestio da bi se, prema okviru o kojem razgovaraju američki i ukrajinski pregovarači, svaki mirovni sporazum trebao staviti na referendum ukrajinskim biračima, koji bi glasali istodobno s nacionalnim izborima. Dodaje se da su dužnosnici raspravljali o mogućnosti da se i izbori i referendum održe u svibnju.
Počele pripreme
Ukrajina je upravo započela pripreme za predsjedničke izbore paralelno s referendumom o mogućem mirovnom sporazumu s Rusijom, piše Financial Times, pozivajući se na ukrajinske i zapadne dužnosnike upoznate s temom.
Održavanje predsjedničkih izbora posljednjih je mjeseci snažno zagovarao američki predsjednik Donald Trump.
