o mirovnom sporazumu

FT: Zelenski će 24. veljače objaviti planove za predsjedničke izbor i veliki referendum

author
N1 Info
|
11. velj. 2026. 09:20
Zelensky Suggests A Meeting With Putin 'To End The War'
ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prošlog je tjedna Reuters izvijestio da bi se, prema okviru o kojem razgovaraju američki i ukrajinski pregovarači, svaki mirovni sporazum trebao staviti na referendum ukrajinskim biračima

Izbori za predsjednika i referendum

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski namjerava 24. veljače objaviti planove za održavanje predsjedničkih izbora i referenduma, objavio je u srijedu Financial Times, pozivajući se na ukrajinske i europske dužnosnike uključene u proces.

Prošlog je tjedna Reuters izvijestio da bi se, prema okviru o kojem razgovaraju američki i ukrajinski pregovarači, svaki mirovni sporazum trebao staviti na referendum ukrajinskim biračima, koji bi glasali istodobno s nacionalnim izborima. Dodaje se da su dužnosnici raspravljali o mogućnosti da se i izbori i referendum održe u svibnju.

Počele pripreme

Ukrajina je upravo započela pripreme za predsjedničke izbore paralelno s referendumom o mogućem mirovnom sporazumu s Rusijom, piše Financial Times, pozivajući se na ukrajinske i zapadne dužnosnike upoznate s temom.

Održavanje predsjedničkih izbora posljednjih je mjeseci snažno zagovarao američki predsjednik Donald Trump.

Teme
donald trump izbori u ukrajini volodimir zelenski

