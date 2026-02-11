FT: Zelenski će 24. veljače objaviti planove za predsjedničke izbor i veliki referendum

Prošlog je tjedna Reuters izvijestio da bi se, prema okviru o kojem razgovaraju američki i ukrajinski pregovarači, svaki mirovni sporazum trebao staviti na referendum ukrajinskim biračima, koji bi glasali istodobno s nacionalnim izborima. Dodaje se da su dužnosnici raspravljali o mogućnosti da se i izbori i referendum održe u svibnju.