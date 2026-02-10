Čak 75 posto maslinovog ulja dolazi iz jedne afričke zemlje, a EU ga - ne kontrolira

Ivanković navodi kako se u praksi često susreće s primjerima gdje ljudi vjeruju da kupuju vrhunsko domaće ekstra djevičansko ulje, a ono je zapravo organoleptički loše. "Probate ulje i odmah osjetite da to definitivno nije ekstra djevičansko, često nije ni djevičansko, nego je najvjerojatnije lampante, ulje koje se tradicionalno koristi u neprehrambene svrhe", objašnjava.