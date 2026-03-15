Trump pozvao zemlje da pošalju brodove u Hormuz: Ovo su njihovi odgovori

U objavi na svojoj platformi Truth Social u subotu Trump je napisao da se nada da će pet zemalja - Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja i Ujedinjeno Kraljevstvo - poslati ratne brodove u Hormuški tjesnac kako on više ne bi mogao biti "prijetnja” od strane Irana.
Evo kako su neke od zemalja zasad reagirale:
Ujedinjeno Kraljevstvo:
"Kao što smo već ranije rekli, trenutačno s našim saveznicima i partnerima razgovaramo o nizu opcija kako bismo osigurali sigurnost plovidbe u regiji”, rekao je glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane, prenosi BBC.
Kina:
Glasnogovornik kineskog veleposlanstva u Washingtonu rekao je za CNN da Kina poziva na trenutačni prekid neprijateljstava.
Nije rekao hoće li Peking prihvatiti Trumpov zahtjev, ali je istaknuo da sve strane imaju odgovornost osigurati stabilnu i nesmetanu opskrbu energijom te dodao da će Kina nastaviti jačati komunikaciju s relevantnim stranama.
Japan:
Tokio, koji SAD vidi kao svog najbližeg saveznika, još nije službeno odgovorio na Trumpov poziv. No dužnosnici su u nedjelju za japanski NHK rekli da bi to pitanje moglo biti na dnevnom redu nadolazećeg putovanja premijerke Sanae Takaichi u SAD, koje počinje u srijedu.
Dužnosnik ministarstva vanjskih poslova rekao je za NHK da Japan neće odmah poslati mornaričke brodove samo zato što je to Trump zatražio.
"Japan sam odlučuje o svom odgovoru, a neovisna procjena je temeljna”, rekao je.
Francuska:
Francuska vlada također nije odmah službeno reagirala.
No u subotu, nekoliko sati nakon Trumpove objave, službeni račun francuskog ministarstva vanjskih poslova na platformi X demantirao je izvješća da zemlja šalje svoje ratne brodove u Hormuški tjesnac.
"Ne, [francuski] nosač zrakoplova i njegova skupina ostaju u istočnom Mediteranu. Stajalište se nije promijenilo: obrambeno je”, stoji u objavi.
Južna Koreja:
Iz Seula zasad nema službene reakcije.
