Oglas

Mount Everest

Gotovo 1000 ljudi nakon mećave zarobljeno na vrhu svijeta

author
Hina
|
05. lis. 2025. 15:52
FILE PHOTO: Mountaineers and trekkers head towards the Everest base camp from Lobuche in the Solukhumbu district, also known as the Everest region, Nepal April 12, 2025. REUTERS/Purnima Shrestha/File Photo
REUTERS / Stringer

U nedjelju su organizirane spasilačke akcije da bi se omogućio pristup kampovima na tibetanskoj istočnoj padini Mount Everesta, gdje je mećava, po izvješćima kineskih državnih medija blokirala ceste i ondje zarobila gotovo 1000 ljudi, dok je u Nepalu uslijed vremenskih nepogoda poginulo 47 osoba.

Oglas

Stotine lokalnih stanovnika i spasilačkih timova raspoređene su da bi se pomoglo pri uklanjanju snijega koji blokira pristup području, a ono se nalazi na nadmorskoj visini iznad 4900 metara, prenosi Jim News.

Snježne su padaline počele još u petak navečer i nisu prestale tijekom cijele subote, objavljeno je na službenim WeChat računima lokalne turističke tvrtke okruga Tingri, koja je izvijestila da su prodaja ulaznica, kao i ulaz u slikovito područje Everesta privremeno obustavljeni od subote kasno poslijepodne. 

Na drugoj strani, u prekograničnom području Nepala, obilne su kiše pokrenule klizišta i bujične poplave zbog čega su blokirane prometnice i porušeni mostovi, a vremenske nepogode od petka su usmrtile najmanje 47 ljudi, objavila je policija.

Trideset i pet osoba poginulo je u odvojenim klizištima u istočnome okrugu Ilam koji graniči s Indijom. Devet se osoba vodi nestalima nakon što ih je odnijela vodena bujica, a u ostalim dijelovima zemlje tri su osobe smrtno stradale od udara groma.

Teme
Himalaja Mount Everest tibet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ