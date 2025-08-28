Revolucija na krovu svijeta: Dronovi čiste Everest

Phunjo LAMA / AFP

Njegove padine toliko su onečišćene da se smatraju najvišim deponijem na svijetu: kako bi se očistile tone otpada koji se svake godine ostavlja na Everestu, penjači i vodiči sada imaju pomoć dva drona.

Limenke, prazne boce s kisikom, plastične boce i planinarska oprema razbacani su po rutama koje vode do "krova svijeta" čiji vrh na 8849 metara nadmorske visine postaje sve popularniji među penjačima.

Dva su drona velikog kapaciteta raspoređena tijekom posljednje penjačke sezone (travanj-lipanj) kako bi pomogli u prikupljanju ostavljenog smeća. Izvadili su gotovo 300 kilograma otpada.

Do sada su "jedine opcije bili helikopteri i ljudski rad", objašnjava Raj Bikram Maharjan iz nepalske tvrtke Airlift Technology, koja je pokrenula inicijativu.

"Stoga smo pronašli rješenje s ovim dronovima sposobnim za nošenje teških tereta", nastavlja on.

Nakon uspješnog prvog testiranja prošle godine na Everestu, sustav je potom testiran na susjednom vrhu Ama Dablam (6812 m), omogućujući evakuaciju 641 kilograma otpada zrakom.

Revolucionaran način osiguravanja regije

"To je revolucionaran način da se regija učini čišćom i sigurnijom", kazala je šerpa Tashi Lhamu, potpredsjednica općine Khumbu Pasang Lhamu, odgovorne za regiju Everesta.

Korištenje dronova je učinkovitije, ekonomičnije i sigurnije od drugih metoda, naglašava šerpa Tshering iz Odbora za kontrolu onečišćenja Sagarmathe, što je lokalni naziv za Mount Everest, nevladine organizacije posvećene zaštiti krhkog himalajskog ekosustava.

"Za samo deset minuta, dron može prevesti toliko otpada koliko deset ljudi u šest sati", objasnio je za AFP.

Ove snažne dronove - koji koštaju oko 20.000 dolara (17.000 eura) svaki - besplatno je osigurao kineski proizvođač za podršku operacijama čišćenja i promociju svog brenda.

Troškove njihovog rada pokrivaju lokalne nepalske vlasti.

Ovi uređaji mogu prenositi i penjačku opremu, čime se vodiči i nosači mogu rasteretiti teškog tereta.