Hamas: "Pozivamo našu braću u Iranu da ne gađaju susjedne zemlje"

Palestinski pokret otpora Hamas je u subotu pozvao Iran da ne napada ciljeve u susjednim zemljama, istovremeno priznajući pravo Teherana da odgovori na američko-izraelske napade.
Ovo je prvi put da je skupina javno komentirala iranske politike. Od početka rata izražavala je solidarnost s Iranom, no dosad nije zaprijetila vlastitim osvetničkim djelovanjem.
"Premda skupina priznaje pravo Irana da odgovori na ovu agresiju svim dostupnim sredstvima u skladu s međunarodnim pravilima i zakonima, poziva našu braću u Iranu da ne gađaju susjedne zemlje", kazao je Hamas.
Također, Hamas je pozvao sve zemlje u regiji i međunarodne organizacije da odmah zaustave rat. Izrael i Hamas su pristali na prekid vatre u Pojasu Gaze koji je stupio na snagu u listopadu, no otada izraelske snage redovito krše primirje.
Iako su se izraelski napadi na Gazu smanjili na početku rata s Iranom, u međuvremenu su ponovo postali učestaliji. Libanonska gerilska skupina Hezbolah pak je otvorila vatru na Izrael 2. ožujka kako bi osvetila ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku rata. Izrael otada napada Libanon.
Jemenski hutisti, iranski saveznici koji su tijekom rata u Gazi započeli vojnu kampanju protiv brodova u Crvenom moru za koje su smatrali da su povezani s Izraelom, također je izrazila solidarnost s Teheranom. Zasad nisu zaprijetili da će nastaviti s napadima.
