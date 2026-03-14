Dionice odlaze u nebo

Koje američke i izraelske vojne kompanije najviše profitiraju od rata s Iranom?

N1 Info
14. ožu. 2026. 15:45
reuters AJ, iran rat
U.S. Navy/Handout via REUTERS / Al Jazeera

Dionice obrambene industrije dosežu povijesne maksimume, potaknute potrebom za proizvodnjom oružanih sustava vrijednih milijarde dolara.

Najveće obrambene kompanije u Sjedinjenim Državama složile su se četverostruko povećati proizvodnju onoga što predsjednik Donald Trump naziva „oružjem vrhunske klase“, nakon sastanka u Bijeloj kući, piše Al Jazeera.

Sastanku u petak prisustvovali su izvršni direktori kompanija RTX (bivši Raytheon), Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, L3Harris Missile Solutions i Honeywell Aerospace, koje već imaju narudžbe vrijedne milijarde dolara, a neke od njih premašuju i BDP pojedinih država.

Sjedinjene Države već su najveći vojni potrošač na svijetu, s gotovo 1 bilijun dolara potrošnje u 2025., više nego sljedećih devet zemalja zajedno. Trump planira taj iznos povećati na 1,5 bilijuna dolara do 2027.

Već su milijarde dolara potrošene na oružje u ratu s Iranom, što rat čini vrlo profitabilnim poslom za obrambene kompanije.

Prošlog tjedna porasle su dionice velikih proizvođača oružja u SAD-u, uključujući:

  • Northrop Grumman (+5 %)
  • RTX (+4,5 %)
  • Lockheed Martin (+3 %)

Koje oružje SAD koristi protiv Irana?

Prema američkom zapovjedništvu CENTCOM, operacija Epic Fury koristi više od 20 različitih sustava oružja iz zraka, mora, kopna i sustava proturaketne obrane.

Rakete i projektili

Tomahawk krstareće rakete već tri desetljeća su glavno oružje Pentagona za napade na velikim udaljenostima.
Lansirane su s razarača klase Arleigh Burke u Arapskom moru. Svaki razarač može nositi više od 90 Tomahawk projektila.

SAD je također prvi put koristio Precision Strike Missile (PrSM) protiv iranskih ciljeva, lansiran iz sustava HIMARS.
Ta balistička raketa kratkog dometa može pogoditi ciljeve do 400 km udaljenosti.

Za obranu od iranskih napada koriste se:

  • Patriot sustavi proturaketne obrane
  • THAAD sustav za presretanje balističkih raketa na velikim visinama.
Dronovi

U ratu je prvi put korišten i LUCAS dron (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), jednokratni napadački dron koji proizvodi SpekreWorks i koji je modeliran prema iranskom dronu Shahed.

  • cijena: oko 35.000 dolara po komadu

To je znatno jeftinije od američkog drona MQ-9 Reaper, čija proizvodnja može koštati do 40 milijuna dolara po letjelici.

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je 1. ožujka srušila jedan Reaper.

Borbeni avioni i bombarderi

Za napade na iranske raketne baze i podzemne bunkere koriste se:

  • B-1 bombarderi
  • B-2 stealth bombarderi
  • F-15 borbeni avioni
  • F-22 Raptor
  • F-35 Lightning II

Oni koriste 900 kg (2000 lb) bombe za uništavanje skladišta projektila.

Elektroničko ratovanje i izviđanje

Na nosaču aviona USS Abraham Lincoln raspoređeni su:

  • EA-18G Growler – za ometanje radara i komunikacija
  • P-8A Poseidon – za nadzor mora i kopna
  • E-3 Sentry AWACS – radar za nadzor bojišta
  • RC-135 špijunski zrakoplovi – za prikupljanje obavještajnih podataka o iranskim raketama i komunikacijama.

Mornaričke snage

Američku pomorsku prisutnost čine:

  • USS Abraham Lincoln
  • USS Gerald R. Ford

uz flotu razarača Arleigh Burke s raketnim sustavom Aegis.

Tko proizvodi oružje koje se koristi u ratu?

Boeing

  • B-1 bombarderi
  • F-15
  • EA-18G Growler
  • P-8 Poseidon
  • RC-135

Northrop Grumman

  • B-2 stealth bombarderi
  • radar za AWACS

Lockheed Martin

  • F-35
  • F-22
  • THAAD
  • HIMARS
  • ATACMS rakete
  • Precision Strike Missile

RTX (Raytheon)

  • Tomahawk rakete
  • Patriot proturaketni sustavi

SpekreWorks

  • LUCAS napadački dronovi

General Atomics

  • MQ-9 Reaper dron

Huntington Ingalls Industries

  • nosači aviona USS Abraham Lincoln i USS Gerald R Ford

Najveće vojne kompanije u svijetu

Prema istraživanju SIPRI, 100 najvećih obrambenih kompanija ostvarilo je 679 milijardi dolara prihoda u 2024.

Prihodi po državama:

  • SAD – 334 milijarde dolara
  • Kina – 88 milijardi
  • Ujedinjeno Kraljevstvo – 52 milijarde
  • Rusija – 31 milijarda
  • Francuska – 26 milijardi

Najveći američki vojni izvođači

  1. Lockheed Martin – 68,4 milijarde dolara prihoda
  2. RTX (Raytheon) – 43,6 milijardi
  3. Northrop Grumman – 37,9 milijardi
  4. General Dynamics – 33,6 milijardi
  5. Boeing – 30,6 milijardi

Najveće izraelske vojne kompanije

Tri izraelske kompanije nalaze se među 100 najvećih proizvođača oružja na svijetu:

Elbit Systems

  • dronovi
  • sustavi nadzora
  • vojna elektronika

Israel Aerospace Industries (IAI)

  • raketna obrana
  • sateliti
  • borbeni dronovi
  • radarski sustavi Rafael
  • sustav proturaketne obrane Iron Dome
  • precizno navođeno oružje

Nagli rast vojnih dionica

Globalna vojna potrošnja porasla je 9,4 % u 2024. na 2,7 bilijuna dolara.

U međuvremenu, NATO zemlje planiraju povećati vojnu potrošnju na 5 % BDP-a do 2035.

Od 2023. do 2026. dionice američkih vojnih kompanija snažno su porasle:

  • RTX +110 %
  • Northrop Grumman +60 %
  • General Dynamics +57 %
  • Lockheed Martin +37 %
  • Boeing +5 %

Ovaj rast potaknut je povećanom potražnjom za oružjem zbog ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku te potrebom za obnovom zaliha streljiva i oružja.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

