Dionice odlaze u nebo
Koje američke i izraelske vojne kompanije najviše profitiraju od rata s Iranom?
Dionice obrambene industrije dosežu povijesne maksimume, potaknute potrebom za proizvodnjom oružanih sustava vrijednih milijarde dolara.
Najveće obrambene kompanije u Sjedinjenim Državama složile su se četverostruko povećati proizvodnju onoga što predsjednik Donald Trump naziva „oružjem vrhunske klase“, nakon sastanka u Bijeloj kući, piše Al Jazeera.
Sastanku u petak prisustvovali su izvršni direktori kompanija RTX (bivši Raytheon), Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, L3Harris Missile Solutions i Honeywell Aerospace, koje već imaju narudžbe vrijedne milijarde dolara, a neke od njih premašuju i BDP pojedinih država.
Sjedinjene Države već su najveći vojni potrošač na svijetu, s gotovo 1 bilijun dolara potrošnje u 2025., više nego sljedećih devet zemalja zajedno. Trump planira taj iznos povećati na 1,5 bilijuna dolara do 2027.
Već su milijarde dolara potrošene na oružje u ratu s Iranom, što rat čini vrlo profitabilnim poslom za obrambene kompanije.
Prošlog tjedna porasle su dionice velikih proizvođača oružja u SAD-u, uključujući:
- Northrop Grumman (+5 %)
- RTX (+4,5 %)
- Lockheed Martin (+3 %)
Koje oružje SAD koristi protiv Irana?
Prema američkom zapovjedništvu CENTCOM, operacija Epic Fury koristi više od 20 različitih sustava oružja iz zraka, mora, kopna i sustava proturaketne obrane.
Rakete i projektili
Tomahawk krstareće rakete već tri desetljeća su glavno oružje Pentagona za napade na velikim udaljenostima.
Lansirane su s razarača klase Arleigh Burke u Arapskom moru. Svaki razarač može nositi više od 90 Tomahawk projektila.
SAD je također prvi put koristio Precision Strike Missile (PrSM) protiv iranskih ciljeva, lansiran iz sustava HIMARS.
Ta balistička raketa kratkog dometa može pogoditi ciljeve do 400 km udaljenosti.
Za obranu od iranskih napada koriste se:
- Patriot sustavi proturaketne obrane
- THAAD sustav za presretanje balističkih raketa na velikim visinama.
Dronovi
U ratu je prvi put korišten i LUCAS dron (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), jednokratni napadački dron koji proizvodi SpekreWorks i koji je modeliran prema iranskom dronu Shahed.
- cijena: oko 35.000 dolara po komadu
To je znatno jeftinije od američkog drona MQ-9 Reaper, čija proizvodnja može koštati do 40 milijuna dolara po letjelici.
Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je 1. ožujka srušila jedan Reaper.
Borbeni avioni i bombarderi
Za napade na iranske raketne baze i podzemne bunkere koriste se:
- B-1 bombarderi
- B-2 stealth bombarderi
- F-15 borbeni avioni
- F-22 Raptor
- F-35 Lightning II
Oni koriste 900 kg (2000 lb) bombe za uništavanje skladišta projektila.
Elektroničko ratovanje i izviđanje
Na nosaču aviona USS Abraham Lincoln raspoređeni su:
- EA-18G Growler – za ometanje radara i komunikacija
- P-8A Poseidon – za nadzor mora i kopna
- E-3 Sentry AWACS – radar za nadzor bojišta
- RC-135 špijunski zrakoplovi – za prikupljanje obavještajnih podataka o iranskim raketama i komunikacijama.
Mornaričke snage
Američku pomorsku prisutnost čine:
- USS Abraham Lincoln
- USS Gerald R. Ford
uz flotu razarača Arleigh Burke s raketnim sustavom Aegis.
Tko proizvodi oružje koje se koristi u ratu?
Boeing
- B-1 bombarderi
- F-15
- EA-18G Growler
- P-8 Poseidon
- RC-135
Northrop Grumman
- B-2 stealth bombarderi
- radar za AWACS
Lockheed Martin
- F-35
- F-22
- THAAD
- HIMARS
- ATACMS rakete
- Precision Strike Missile
RTX (Raytheon)
- Tomahawk rakete
- Patriot proturaketni sustavi
SpekreWorks
- LUCAS napadački dronovi
General Atomics
- MQ-9 Reaper dron
Huntington Ingalls Industries
- nosači aviona USS Abraham Lincoln i USS Gerald R Ford
Najveće vojne kompanije u svijetu
Prema istraživanju SIPRI, 100 najvećih obrambenih kompanija ostvarilo je 679 milijardi dolara prihoda u 2024.
Prihodi po državama:
- SAD – 334 milijarde dolara
- Kina – 88 milijardi
- Ujedinjeno Kraljevstvo – 52 milijarde
- Rusija – 31 milijarda
- Francuska – 26 milijardi
Najveći američki vojni izvođači
- Lockheed Martin – 68,4 milijarde dolara prihoda
- RTX (Raytheon) – 43,6 milijardi
- Northrop Grumman – 37,9 milijardi
- General Dynamics – 33,6 milijardi
- Boeing – 30,6 milijardi
Najveće izraelske vojne kompanije
Tri izraelske kompanije nalaze se među 100 najvećih proizvođača oružja na svijetu:
Elbit Systems
- dronovi
- sustavi nadzora
- vojna elektronika
Israel Aerospace Industries (IAI)
- raketna obrana
- sateliti
- borbeni dronovi
- radarski sustavi Rafael
- sustav proturaketne obrane Iron Dome
- precizno navođeno oružje
Nagli rast vojnih dionica
Globalna vojna potrošnja porasla je 9,4 % u 2024. na 2,7 bilijuna dolara.
U međuvremenu, NATO zemlje planiraju povećati vojnu potrošnju na 5 % BDP-a do 2035.
Od 2023. do 2026. dionice američkih vojnih kompanija snažno su porasle:
- RTX +110 %
- Northrop Grumman +60 %
- General Dynamics +57 %
- Lockheed Martin +37 %
- Boeing +5 %
Ovaj rast potaknut je povećanom potražnjom za oružjem zbog ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku te potrebom za obnovom zaliha streljiva i oružja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare