The Guardian: Hamas će gotovo sigurno odbiti plan o razoružanju

NCAG još nije spreman za ulazak u Gazu. Financiranje pristiže sporo, a bez sigurnosnih aranžmana ne može ući na okupirani teritorij. Policijske snage koje bi trebale djelovati pod njegovim okriljem trenutačno se obučavaju, no Izrael provjerava kandidate i stavlja veto na one koji su služili u policiji Gaze pod vlašću Hamasa, tvrdeći da su kompromitirani povezanošću. Nekoliko tisuća policajaca obučeno je u Jordanu i Egiptu, ali to se općenito smatra nedostatnim za 2,2 milijuna stanovnika Gaze nakon razornog dvogodišnjeg bombardiranja.