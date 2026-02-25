BESKRAJNI RAT
The Guardian: Hamas će gotovo sigurno odbiti plan o razoružanju
Napredak u mirovnom planu za Gazu zaustavljen je zbog neslaganja oko načina na koji bi Hamas trebao biti razoružan, pri čemu Izrael prijeti povratkom na rat punog razmjera ako se taj uvjet ne ispuni brzo, piše The Guardian.
Hamas će gotovo sigurno odbiti plan opisan u izraelskim medijima, kažu stručnjaci, jer ne postoji jamstvo da će se Izrael povući nakon predaje oružja.
The Guardian podsjeća da je druga faza primirja koje su posredovale Sjedinjene Države, a za koje je Washington u siječnju objavio da je započelo, trebala je uključivati razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga te uspostavu privremene palestinske uprave u Gazi uz potporu palestinskih policijskih snaga i međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF).
Izrael inzistira na potpunom razoružanju
Plan od 20 točaka, koji bi trebao nadzirati novoosnovani Odbor za mir Donalda Trumpa, međutim, neodređen je u pogledu redoslijeda provedbe. Izraelska vlada inzistira da potpuno razoružanje Hamasa mora biti prvi korak, a izraelski dužnosnici kažu će SAD uskoro postaviti rok od 60 dana za dovršetak tog procesa.
"Procjenjuje se da će Hamas u narednim danima dobiti ultimatum Washingtona za razoružanje i potpunu demilitarizaciju Gaze", izjavio je krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich u ponedjeljak za izraelski javni radio.
Ako se Hamas ne bude pridržavao zahtjeva, rekao je ministar, Izraelske obrambene snage (IDF) "dobit će međunarodnu legitimnost i američku potporu da to učine same".
Tko bi mogao preuzeti Hamasovo oružje u roku od 60 dana?
Američki predsjednik Trump nije spominjao ultimatum Hamasu u govoru o stanju nacije u utorak navečer. Pripisao si je zasluge za povratak tijela izraelskih talaca i nije ni spomenuo Odbor za mir, koji je četiri dana ranije proglasio povijesnom prekretnicom, ističe The Guardian.
Čak i ako bi kampanja razoružanja bila najavljena, nije jasno tko bi bio u poziciji preuzeti Hamasovo oružje u roku od 60 dana. Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG), skupina od 15 palestinskih neovisnih tehnokrata, okupio se u Kairu pripremajući se za upravljanje razorenim teritorijem, ali je još daleko od ulaska u Gazu.
"Više pusta želja nego ozbiljan plan"
Dopisnik The Guardiana iz Jeruzalema piše da je desničarski list Israel Hayom u utorak objavio kako će NCAG u ožujku Hamasu predstaviti šestomjesečni plan razoružanja, počevši s teškim naoružanjem i završavajući lakim vatrenim oružjem. Na početku bi Hamas morao predati popis teškog naoružanja, kao i kartu mreže tunela koje je iskopao ispod Gaze.
Izvješće se poziva na neimenovane izvore i uključuje izraelske stavove. Suprotstavljene milicije, naoružani klanovi i bande bili bi razoružani tek nakon Hamasa, a svaki drugi korak druge faze ovisio bi o njegovu prethodnom razoružanju. U tekstu se citiraju izvori koji tvrde da bi Izrael imao punu međunarodnu potporu za nastavak napada na Gazu ako se razoružanje ne provede.
„Čini se više kao pusta želja nego kao ozbiljan plan“, rekao je Michael Milshtein, voditelj Foruma za palestinske studije pri Moshe Dayan centru za bliskoistočne i afričke studije Sveučilišta u Tel Avivu i bivši pukovnik vojne obavještajne službe.
U Gazi nedostaje policajaca
NCAG još nije spreman za ulazak u Gazu. Financiranje pristiže sporo, a bez sigurnosnih aranžmana ne može ući na okupirani teritorij. Policijske snage koje bi trebale djelovati pod njegovim okriljem trenutačno se obučavaju, no Izrael provjerava kandidate i stavlja veto na one koji su služili u policiji Gaze pod vlašću Hamasa, tvrdeći da su kompromitirani povezanošću. Nekoliko tisuća policajaca obučeno je u Jordanu i Egiptu, ali to se općenito smatra nedostatnim za 2,2 milijuna stanovnika Gaze nakon razornog dvogodišnjeg bombardiranja.
Indonezija, Maroko, Kazahstan, Kosovo i Albanija ponudili su vojnike za planirane međunarodne stabilizacijske snage od 20.000 pripadnika, a u južnoj Gazi planira se velika vojarna, no mandat snaga još nije dogovoren, a zemlje koje daju doprinos ne žele da njihovi vojnici budu zaduženi za oduzimanje oružja Hamasu.
"Na kraju će Izrael uspostaviti vojnu upravu u Gazi"
Analitičari smatraju da će Hamas gotovo sigurno odbiti plan razoružanja kako je opisan u izraelskim medijima, jer bi to značilo predaju njegova glavnog preostalog sredstva – oružja – bez jamstva da će se Izrael povući ili da će druge skupine biti razoružane, čime bi članovi Hamasa mogli ostati nezaštićeni pred naoružanim rivalima tijekom prijelaza na upravljanje NCAG-a.
U nedavnim izjavama Smotrich je jasno dao do znanja da očekuje neuspjeh razoružanja, čime bi se otvorio put potpunom izraelskom osvajanju Gaze. "Na kraju će Izrael okupirati Pojas Gaze, uspostaviti vojnu upravu i ondje osnovati židovska naselja", rekao je, dodajući kako nije važno hoće li se to dogoditi za godinu, dvije ili tri.
