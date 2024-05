Hoće li Trump morati u zatvor? Što se dalje događa nakon osuđujuće presude

Podijeli :

Cheney Orr/REUTERS/ilustracija

Bivši američki predsjednik Donald Trump proglašen je krivim za krivotvorenje dokumenata s ciljem prikrivanja isplate za ušutkavanje pornozvijezde Stormy Daniels uoči izbora 2016. Sada je pitanje kakva će biti presuda.

To je odluka koja je u potpunosti na Juanu Merchanu, sucu koji nadzire slučaj. Zločini za koje je Trump proglašen krivim, krivotvorenje poslovne dokumentacije u prvom stupnju, su kaznena djela klase E u New Yorku, najmanje ozbiljna kategorija, i kažnjiva do četiri godine zatvora. Izricanje presude zakazano je za 11. srpnja, piše Guardian.

Trump vjerojatno neće biti osuđen na zatvorsku kaznu, kažu stručnjaci. Ovo mu je prvi prijestup, a zločin za koji je proglašen krivim je nenasilne prirode, prenosi Index.

Trump nakon presude: Ovo je sramota, narod će reći svoje 5. studenoga!

“Mislim da ga sudac vjerojatno ne bi zatvorio samo pod tim okolnostima”, rekla je Cheryl Bader, profesorica prava na Sveučilištu Fordham, koja je kaznu zatvora nazvala “malo vjerojatnom”. “Ali s obzirom na to da je on bivši predsjednik, ima detalje u tajnoj službi i također je vjerojatni republikanski kandidat, mislim da bi to bilo logistički teško izvesti te bi imalo i političke implikacije koje mislim da sudac Merchan želi izbjeći”, kaže.

Prijateljica Stormy Daniels: “Iako nas ljudi osuđuju, priznali su nam da smo vjerodostojne”

Kazna će vjerojatno biti novčana, uvjetna, društveno korisni rad ili neka kombinacija toga. “Voljela bih vidjeti Trumpa kako skuplja smeće u podzemnoj željeznici”, rekla je Karen Friedman Agnifilo, bivša glavna tužiteljica u uredu okružnog tužitelja na Manhattanu.

Mnogo će ovisiti o tome kako Merchan tumači Trumpovo ponašanje, uključujući nedostatak kajanja i optužbe za namješteno suđenje.

No, čak i da se Trumpa osudi na zatvorsku kaznu, on će se gotovo sigurno na to žaliti, a žalbeni postupak mogao bi trajati mjesecima, pa i godinama. Stoga ova presuda neće utjecati na Trumpovu mogućnost da se kandidira na izborima u studenom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.