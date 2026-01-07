nicole good
VIDEO / ICE-ov agent ubio Amerikanku, eksplodirali prosvjedi u Minneapolisu
Guverner Minnesote Tim Walz izjavio je da su državne vlasti stavile Nacionalnu gardu u stanje pripravnosti nakon što je agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) u srijedu u Minneapolisu upucao i usmrtio ženu u vozilu.
Žena koja je upucana tijekom imigracijske racije u srijedu bila je američka državljanka, rekla su dva savezna izvora za CBS, američkog medijskog partnera BBC-a.
Žena je identificirana kao 37-godišnja stanovnica Minneapolisa Renee Nicole Good.
JUST IN: Renee Nicole Good, 37, has been identified as the woman shot and killed by an ICE agent in Minneapolis.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 7, 2026
Her mother, Donna Ganger, told the Minnesota Star Tribune that her daughter “was probably terrified” when she tried to drive away and that she was “not part of… pic.twitter.com/RUYk7t94Bm
Pripravna Nacionalna garda
Walz je poručio da će njegova administracija “učiniti sve kako bi se osigurala odgovornost i pravda”. Aktiviran je državni centar za izvanredne situacije, a zapovjedništvo Nacionalne garde u stalnoj je komunikaciji s lokalnom i državnom policijom, kao i sa službama domovinske sigurnosti i upravljanja krizama.
“Sigurnost građana Minnesote je najvažnija. Izdana je zapovijed za pripravnost Nacionalne garde. Imamo vojnike spremne za raspoređivanje ako to bude potrebno”, rekao je guverner.
Walz: To Minnesotans, I say this. I feel your anger. I'm angry. They want to show, we can't give it to them. We cannot. If you protest and express your first amendment rights, please do so peacefully, as you always do. We can’t give them what they want. pic.twitter.com/iqvJxxRLtD— Acyn (@Acyn) January 7, 2026
Walz: "Učinili ste dovoljno"
U oštroj poruci saveznoj vlasti, Walz je dodao: “Imamo vrlo jednostavnu poruku – ne trebamo dodatnu pomoć savezne vlade. Trump, Noem, učinili ste dovoljno”, rekao je, referirajući se na bivšeg predsjednika SAD-a i aktualnu ministricu domovinske sigurnosti, kako piše CNN.
S druge strane, predsjednik Donald Trump javno je podržao verziju Ministarstva domovinske sigurnosti o događajima u Minneapolisu. U objavi na svojoj platformi Truth Social ustvrdio je da su incidenti poput ovoga posljedica djelovanja, kako je naveo, “radikalne ljevice”.
I grew up under communism in Poland. I know exactly what state harassment looks like.— Mario (@PawlowskiMario) January 7, 2026
What I saw in Minneapolis was not law enforcement. It was intimidation, escalation, panic of unqualified law enforcement, then murder.
They surrounded a woman. She tried to leave. She backed… pic.twitter.com/926OvhaHBX
Trump optužuje radikalnu ljevicu i brani ICE
“Pogledao sam snimku događaja u Minneapolisu. Strašno je gledati. Žena koja vrišti očito je profesionalna agitatorica, a žena koja je vozila automobil bila je vrlo neuredna, opstruirala je i pružala otpor te je potom nasilno pregazila ICE-ova službenika, koji je pucao u samoobrani”, napisao je Trump.
Dodao je kako se cijela situacija još analizira, ali je ustvrdio da su “prijetnje, napadi i ciljanje policajaca i ICE-ovih agenata” razlog sve češćih incidenata.
Predsjednik je naveo i da se agent ICE-a, koji je sudjelovao u incidentu, oporavlja u bolnici te dodao da je “teško povjerovati da je ostao živ”.
Renee Nicole Good
Minnesota Star Tribune identificirao je ženu kao Renee Nicole Good, stanovnicu Twin Citiesa.
„Policajci Minneapolisa reagirali su na mjesto događaja. Stigli smo i pronašli ženu s prostrijelnom ranom u glavi“, rekao je šef policije Brian O'Hara na konferenciji za novinare u srijedu.
„Strahujemo od ovog trenutka od ranih faza prisutnosti ICE-a u Minneapolisu“, rekao je gradonačelnik Jacob Frey novinarima. „Već pokušavaju ovo predstaviti kao akciju samoobrane. Nakon što sam vidio svoj video, želim svima izravno reći: To je s*anje. Ovaj je agent nepromišljeno koristio moć što je rezultiralo smrću nekoga.“
